Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации

Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. На проверку уйдет не менее одного месяца. Поводом для нее стали обращения граждан, отраслевых ассоциаций и данные СМИ, уточнил господин Ампелонский.

«Нам сигнализируют о наличии в TikTok, прежде всего, откровенных видео с участием несовершеннолетних. Мы намерены на экспертном уровне установить, соответствует ли такой контент границам дозволенного, которые определены в законе»,— сообщил представитель Роскомнадзора.

Приложение TikTok было разработано и запущено в 2016 году китайской компанией Bytedance Technology. Оно позволяет снимать короткие видео с использованием спецэффектов и пользуется огромной популярностью в мире, особенно среди подростков. У него более 500 млн пользователей в мире, в том числе более 120 млн в одной только Индии.

В феврале 2019 года TikTok оштрафовали в США на $5,7 млн за незаконный сбор данных о несовершеннолетних. В апреле приложение было запрещено в Индии, поскольку оно «способствует распространению порнографии и безнравственного контента». Разработчик оспорил запрет в суде.