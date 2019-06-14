TikTok обещает сотрудничать с властями России

Соцсеть TikTok пообещала соблюдать законы РФ и сотрудничать с российскими органами власти, чтобы обеспечить позитивную и безопасную работу приложения. «Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями»,— говорится в сообщении соцсети, поступившем в “Ъ”.

Ранее Роскомнадзор пообещал проверить TikTok на наличие запрещенной информации из-за жалоб на откровенные видео с участием детей. По словам пресс-секретаря службы Вадима Ампелонского, на проверку уйдет не менее месяца.

В сообщении TikTok отмечается, что соцсеть постоянно внедряет меры для защиты от злоупотреблений. «Мы предлагаем пользователям ряд инструментов для обеспечения безопасности и настройки конфиденциальности, а также задействуем комбинацию правил, технологий и стратегий модерации для устранения несоответствующего контента или учетных записей»,— сообщили в TikTok.