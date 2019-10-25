Свердловский избирком рассмотрит заявку на референдум о прямых выборах мэров Решение комиссия вынесет до 6 ноября

Избирательная комиссия Свердловской области получила ходатайство о проведении референдума о возврате прямых выборов мэра во всех городах региона. «Ходатайство поступило вечером 23 октября. Мы его зарегистрировали. На рассмотрение представленных документов у избирательной комиссии есть 15 дней. Крайний срок — 6 ноября»,— рассказали в пресс-службе облизбиркома. В случае отсутствия нарушений комиссия направит заявку в региональный парламент, который проверит соответствие формулировки выносимого на референдум вопроса с требованиями законодательства.

Ходатайство о проведении референдума подала инициативная группа из 20 человек. Как пояснили в пресс-службе облизбиркома, многие члены группы ранее неоднократно подавали заявки на проведение референдума по выбору площадки для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Горизбирком отказывал им четыре раза из-за ошибок в документах.

Кроме того, депутат заксобрания Вячеслав Вегнер организовал комитет «За прямые выборы мэра» и внес в региональный парламент законопроект о возвращении прямых выборов главы Екатеринбурга.

Напомним, в мае 2018 года в избирательную комиссию Свердловской области уже поступала заявка на проведение референдума о возврате прямых выборов мэров. Документы внес экс-депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин. В регистрации ему было отказано.

Прямые выборы мэра были отменены заксобранием в начале апреля 2018 года. В сентябре прошлого года большинством голосов депутаты гордумы избрали главой города Александра Высокинского.

Как пытались провести референдум в 2018 году — в материале «На мэра хотят посмотреть через референдум»

Анастасия Реутова