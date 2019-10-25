В Екатеринбурге учредили комитет «За прямые выборы мэра»

Вчера вечером в Екатеринбурге прошло учредительное собрание комитета «За прямые выборы мэра». Его организатором выступил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который , который внес в региональный парламент законопроект о возвращении прямых выборов главы Екатеринбурга.

Помимо господина Вегнера в комитет также вошли бывший депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин, экс-глава департамента внутренней политики мэрии Михаил Коробельников, юрист Иван Волков, член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, координатор организации «Левый фронт» в Свердловской области Константин Анисимов, а также общественные активисты Василий Рыбаков и Алена Смышляева.

«Мы планируем работать через обращения к депутатам гордумы для организации городского опроса на тему поддержки законопроекта, внесенного в заксобрание. Также намерены зарегистрировать инициативную группу для сбора 10 тыс. подписей, чтобы они являлись некой инициативой по возвращению в Екатеринбург прямых выборов»,— пояснил Вячеслав Вегнер. Сейчас комитет будет заниматься агитационной работой — раздачей листовок, газет, организацией митингов и пикетов.

По словам господина Вегнера, изменить систему выборов необходимо до 2023 года. «Если в этом избирательном цикле изменим закон, то мэра будем выбирать по новой системе. Если не сделаем сейчас, то отбрасываем себя за 2028 год»,— отметил депутат.

Депутат полагает, что проект будет рассмотреть на профильной комиссии по региональной политике и развитию местного самоуправления в ноябре-декабре. «Комиссия по регламенту и правовой отдел законопроект просмотрели. Он соответствует критериям. В кулуарах меня поддерживают, но все поднимают глаза вверх и говорят: “Ну ты же понимаешь”»,— добавил депутат.

Прямые выборы мэра были отменены заксобранием в начале апреля 2018 года. В сентябре прошлого года большинством голосов депутатов гордумы главой города был избран Александр Высокинский.

Как свердловские депутаты отклонили законопроект оппозиции в 2018 году — в материале «Выборы мэра Екатеринбурга не возвращаются»

Анастасия Реутова