ПИК подбирает тихих соседей

Крупнейшая в России девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева хочет застроить промзону на Кронштадтском бульваре, у метро «Водный стадион» на севере Москвы. Оба участка расположены вблизи Головинского кладбища, однако это вряд ли существенно скажется на продажах, говорят эксперты.

О планах группы ПИК Сергея Гордеева застроить промзону у метро «Водный стадион» на севере Москвы, рассказали “Ъ” два источника на рынке недвижимости. По словам одного из них, речь идет о двух участках на Кронштадтском бульваре, владения 7 и 9. В пресс-службе ПИК от комментариев отказались.

Площадка на Кронштадтском бульваре, 9 сейчас используется как автостоянка, ее размер — 3,7 га. В Москомстройинвесте сообщили “Ъ”, что по этому участку недавно прошло заседание градостроительно-земельной комиссии, на которой ЗАО «Мак 8» заявило о подготовке проекта планировки. Эта компания, согласно материалам юрлица от 2015 года, принадлежит ныне недействующей компании «Симаз-инвест» Андрея Новицкого. В июне 2019 года была зарегистрирована еще одна компания «Мак 8», но в форме ООО. У обеих компаний гендиректором указан Владислав Кахидзе, при этом у ЗАО основной деятельностью заявлена работа автостоянок, а у ООО — управление недвижимым имуществом.

Участок на Кронштадтском бульваре, 7 площадью 1,2 га принадлежит ОАО «Грамзапись»: сейчас там находится торгцентр районного формата. Самим ОАО владеет структура Владимира Афанасьенко и Сергея Лазарева. Последний в июле 2019 года был назначен президентом Федерации шахмат Москвы, сменив на этом посту предпринимателя Владимира Палихату. У господина Палихаты также есть интерес к девелоперским активам: как сообщал “Ъ” в апреле, он может получить часть земель подмосковного совхоза имени Ленина. В июле сайт Chess News писал, что кроме недвижимости в промзоне Сергей Лазарев владеет другими объектами в центре Москвы. «У меня есть собственное здание на Тверском бульваре, мы там сделаем большой шахматный клуб и там же посадим органы управления федерации»,— обещал он.

Оба участка на Кронштадтском бульваре, которые может застроить ПИК, расположены недалеко от Головинского кладбища. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова говорит, что этот фактор ослабит потенциальный спрос на жилье, как и близость к промзоне «Братцево». В то же время она вспоминает и успешные примеры реализованных возле кладбищ проектов: так, у Донского кладбища есть жилье премиум-уровня. Высокий потенциал Кронштадтского бульвара же подтвержден присутствием крупнейших девелоперских компаний — ЛСР, «Крост», перечисляет Ольга Широкова.

Гендиректор застройщика АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков уверен, что в крупных городах расположение жилья рядом с кладбищем не сказывается на продажах, поскольку для людей в первую очередь важны инфраструктура и транспортная доступность. Сложность в застройке может быть связана только с состоянием почвы, но профессиональные инженеры и геодезисты должны решить эту проблему.

Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский и вовсе называет Головинский район одним из самых динамично развивающихся. В числе плюсов локации он отмечает транспортную инфраструктуру (рядом есть станции метро и Московского центрального кольца), парк Покровское-Стрешнево, Головинские пруды и Химкинское водохранилище. Средняя цена продажи жилья в проекте комфорт-класса на Кронштадтском бульваре, по оценкам господина Казанского, составит 170–190 тыс. руб. за кв. м.

Елизавета Макарова