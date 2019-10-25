Чистая прибыль Visa выросла на 17% по итогам 2018/19 финансового года

По итогам 2018/19 финансового года чистая прибыль Visa Inc. по стандарту GAAP увеличилась на 17% и составила $12,08 млрд, следует из отчетности корпорации. Выручка выросла на 11%, до $22,977 млрд.

«Четвертый квартал стал достойным завершением сильного финансового 2019 года. Рост чистой и скорректированной прибыли на акцию составил 13% и 21% соответственно. В течение года мы расширяли партнерские отношения со значительным числом наших самых крупных глобальных клиентов, а также устанавливали партнерские отношения с новыми компаниями через платежную экосистему. Эти партнерские отношения в сочетании с четырьмя сделками по приобретению и крупные органические инвестиции значительно расширили возможности для будущего роста»,— сообщил генеральный директор Visa Альфред Келли-младший.

Недавно платежная система Visa представила новый сервис — рассрочку по кредитной карте. Она сможет существенно удлинить беспроцентный период.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Visa в рассрочку».