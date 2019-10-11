Visa в рассрочку

Платежная система Visa представила новый сервис — рассрочка по кредитной карте, которая может существенно удлинить беспроцентный период. Собственный «пилот» с рассрочкой по кредитным картам проводит и главный конкурент Visa — платежная система MasterCard. Однако большинство банков, которые уже имеют собственные программы рассрочки, смотрят на идеи партнеров настороженно.

На Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 международная платежная система Visa и банк «Русский стандарт» представили сервис рассрочки на покупки по кредитным картам. В платежной системе “Ъ” сообщили, что, обладая возможностями по передаче информации от банка-эквайера торговой точки банку-эмитенту карты, «Visa может предложить новый сервис по выбору опции рассрочки и даже выбору срока рассрочки в момент совершения операций клиентами».

Собственно оплата выглядит следующим образом: на экране платежного терминала клиент выбирает функцию «Рассрочка», стоимость покупки разбивается на равные части по числу месяцев рассрочки и потом гасится без процентов.

Срок рассрочки, равно как предельную сумму покупки и процент в случае пропуска платежа, будет определять банк—эмитент карты.

К этому сервису Visa может подключиться любой участник платежной системы как эквайер и как эмитент. По мнению директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, «новая функция "Рассрочка" по кредитным картам Visa заинтересует все торгово-сервисные предприятия, которые активно работают с физическими лицами». В тестовой транзакции на Finopolis этот банк выступил в качестве эквайера. В качестве эмитентов, по сведениям “Ъ”, готовятся подключиться помимо «Русского стандарта» также ВТБ и Ситибанк. «В настоящий момент мы изучаем возможности использования новой технологии Visa и оцениваем объем пользователей, которым она может быть интересна»,— заявили в ВТБ.

В Ситибанке также «внимательно отслеживают новые инновационные форматы и продукты, которые разрабатываются и внедряются на рынке» и изучают «возможности этой программы».

Вместе с тем аналогичный сервис уже есть у отдельных российских банков — у того же «Русского стандарта» и банка «Тинькофф». В последнем “Ъ” сообщили, что решение рассрочки от Visa потенциально интересно, так как дает клиентам в момент совершения операции выбрать соответствующую опцию на терминале. Несколько менее оптимистично высказался о предложении Visa лидер проекта «Совесть» (Киви-банк) Олег Ряженов-Симс. По его мнению, оно не может стать конкурентом действующим картам рассрочки, так как они более привлекательны для клиента. Речь идет о специальных картах рассрочки, таких как «Совесть», «Халва» (Совкомбанк) и «Свобода» (ХКФ-банк). Рассрочка у них достигает 12 месяцев, но только в партнерских торгово-сервисных предприятиях (ТСП), а в сторонних ТСП примерно соответствует grace period (беспроцентный период) — от 51 дня до 3 месяцев. Впрочем, господин Ряженов-Симс не исключил, что карты «Совесть» подключатся к проекту, если он станет массовым. Осторожно прокомментировал новые сервис и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Мы будем рады присоединиться к программе Visa, если они сумеют обеспечить выгодный interchange для таких операций». В ХКФ-банке заявили, что считают данную технологию перспективной и рассматривают возможность участия в проекте.

С точки зрения банка, особенно если у него есть собственная программа рассрочки, новый сервис действительно может показаться не очень интересным. По сведениям “Ъ”, interchange (межбанковская комиссия) по таким операциям не будет отличаться от обычной покупки по карте Visa. При этом grace period у некоторых банков уже достигает 100 дней. Однако у большинства банков такой программы рассрочки нет, да и у тех, у кого она существует, привязана к определенному виду карт. А у банка, который подключится к сервису Visa, программу рассрочки можно будет включить на любой карте этой платежной системы по своему выбору.

При этом, как сообщили “Ъ” в MasterCard, эта платежная система также с рядом банков и ТСП «пилотирует в России решение рассрочки на кредитных картах».

Максим Буйлов, Вероника Горячева