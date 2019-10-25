Блок сопровождаемого проживания

Родители детей с инвалидностью обратились к властям региона с просьбой отказаться от проекта строительства в Хабаровском крае психоневрологического интерната (ПНИ), рассчитанного на 400 человек. Родители настаивают на разработке проекта ПНИ «нового типа», который предполагал бы строительство малокомплектных домов сопровождаемого проживания вместимостью до 50 человек. Опрошенные “Ъ” эксперты напомнили об обещании Минтруда создавать ПНИ «нового типа», где будут проживать до 150 человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключает пересмотра проекта.

В Хабаровском крае родители детей с инвалидностью обратились к властям с требованием отменить строительство психоневрологического интерната в поселке Некрасовка под Хабаровском. Обращение (текст есть в распоряжении “Ъ”), которое подписали более 367 человек, направлено губернатору, в правительство и парламент края, полпреду президента в ДФО, в управление президента РФ по работе с обращениями, в правительство РФ, омбудсмену по правам человека в РФ, а также в Госдуму. В письме говорится о необходимости заменить проект ПНИ на 400 человек проектами малокомплектных домов сопровождаемого проживания вместимостью до 50 человек. Сопровождаемое проживание позволит людям с ментальными нарушениями жить в обычном жилье, вести хозяйство при поддержке социальных работников, выходить на улицу, даже работать при создании условий для этого.

Напомним, в апреле 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере заявила, что система ПНИ, сложившаяся еще в Советском Союзе, морально устарела, указав, что большинство ПНИ — это «крупные стационарные учреждения на 500 и более коек, со строгими порядками и закрытостью от внешнего мира, где люди оказываются полностью изолированы, а их права часто нарушаются». «Нужно менять саму систему организации помощи таким гражданам, включая развитие сопровождаемого проживания, социализации и реабилитации этих людей, сопровождение их занятости»,— сказала она. Госпожа Голикова сообщила, что положительный опыт организации сопровождаемого проживания есть как минимум в 36 регионах, на тот момент на сопровождаемом проживании находились 799 человек. При этом, согласно данным Росстата, всего в ПНИ проживали около 156 тыс. человек. Отметим, что до конца сентября 2019 года должно было завершиться освидетельствование граждан, проживающих в ПНИ. По итогам должен быть создан реестр нуждающихся в сопровождаемом проживании.

В июне 2019 года на заседании Совета по правам человека при президенте РФ замминистра труда и соцзащиты РФ Светлана Петрова сообщила, что на строительство новых ПНИ из федерального бюджета выделено более 50 млрд руб., и пообещала, что это будут интернаты «нового типа»: в каждом из них будут проживать не более 150 человек. Отметим, что это число явилось компромиссом в полемике между Минтрудом и представителями общественных организаций, в том числе членов попечительского совета, который возглавляет госпожа Голикова: они настаивали на предельном количестве в 50–100 человек. Отметим, Роспотребнадзор и Минтруд с февраля 2019 года работают над пересмотром требований СанПиН, регулирующих деятельность стационарных организаций социального обслуживания. В состав рабочей группы, готовящей правки, вошли представители общественных организаций. По данным “Ъ”, новый СанПиН в настоящее время находится в Минюсте.

В августе-сентябре 2019 года власти Хабаровского края провели тендер на подряд по строительству женского ПНИ на 400 мест в Некрасовке с начальной ценой свыше 1,26 млрд руб. 97% суммы будет направлено на строительство из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан», оставшиеся 3% — средства региона. По этой же программе в текущем году в ДФО намечено строительство еще двух аналогичных учреждений — на 150 мест в Вилюйске (Якутия, ввод в 2020 году) и на 53 места в Белогорске (Амурская область, ввод в 2020 году). На данный момент в регионе уже действует семь подобных учреждений, в которых проживают почти 2 тыс. человек.

В минсоцзащиты региона не смогли оперативно предоставить “Ъ” комментарий. 16 октября 2019 года в краевой общественной палате прошел круглый стол, на котором представители министерства заявили, что отказываться от выбранного проекта не намерены, но готовы рассмотреть предложения по его изменению. Они сообщили участникам, что сопровождаемое проживание в крае начнет развиваться в 2020 году, «дорожная карта» этого направления пока не разработана, но в 2019 году предполагается открыть в ряде ПНИ так называемые тренировочные квартиры. Эта новость не встретила одобрения инициативной группы родителей, которые указали, что «тренировочные квартиры» не охватят тех, кто проживает в домашних условиях. Для них министерство предложило создать на территории ПНИ группы дневного пребывания, но родители возразили в обращении, заявив, что «данные учреждения закрытого типа, поэтому ни о какой социализации, интеграции в общество и трудовой реабилитации в этом случае речи не идет». «Зачем тогда были утверждены ФГОСы (федеральные госстандарты.— “Ъ”) обучения наших детей? — говорится в обращении.— Чтобы остаток своей жизни они провели в огромном, бездушном интернате?»

«Они (инициативная группа, авторы обращения.— “Ъ”) правы в том, что просят при обустройстве своих детей смотреть в будущее»,— сказала “Ъ” детский омбудсмен региона Виктория Трегубенко. «Я не вижу абсолютно никаких преград для замены (одного проекта другим.— “Ъ”),— заявила “Ъ” одна из инициаторов обращения, председатель хабаровской общественной организации “Союз родителей детей-инвалидов” Алена Смоликова.— Вероятно, чиновники настаивают на первоначальном проекте, потому что на разработку проекта уже потрачены значительные деньги. Но нужно понимать, что человеческая жизнь бесценна. Если же чиновники просто не понимают, как это (инициировать новый проект.— “Ъ”) организовать, то родители и общественная организация готовы оказать максимальное содействие».

«Во многих регионах родители реагируют на строительство новых ПНИ отрицательно и просят построить дома для сопровождаемого проживания,— сказала “Ъ” сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов при Общественной палате РФ и глава Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко.— Работу над освидетельствованием граждан, которые, проживая в интернатах, нуждаются в сопровождаемом проживании, Институт имени Сербского должен был завершить к 20 октября. Результаты работы и данные реестра озвучит Минтруд». Член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере, директор Центра лечебной педагогики Анна Битова отметила, что проект, который запланирован в Хабаровском крае, сейчас «вряд ли сможет обеспечить достойные условия для жизни», и еще раз напомнила об обещании Минтруда ограничить число проживающих в ПНИ: «Мы надеемся, что строительство будет остановлено, в ноябре туда вылетит группа общественников». Отметим, что на заседании попечительского совета, которое прошло 21 октября, Татьяна Голикова обещала обратить внимание на ситуацию в Хабаровском крае и не исключила возможности пересмотра проекта.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Валерия Мишина, Елизавета Михальченко