«Мы выталкиваем людей в ПНИ»

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудил соблюдение прав человека в российских психоневрологических интернатах (ПНИ). Эксперты отметили невозможность реформирования системы без предоставления мер социального обслуживания на дому и психиатрической амбулаторной помощи пациентам. В СПЧ в очередной раз призвали принять закон о распределительной опеке, который буксует в парламенте. В Минтруде напомнили, что на строительство интернатов «нового типа» уже выделено более 50 млрд руб.

СПЧ обсудил соблюдение прав человека в стационарных организациях психоневрологического профиля. Отметим, что и ответственный секретарь совета, председатель постоянной комиссии по социальным правам Ирина Киркора, и эксперт совета, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова заявили, что у общества нет готового решения и согласия, как должна проходить эта реформа. Тем не менее они отметили необходимость перехода на сопровождаемое проживание (в небольших группах при поддержке соцработников и волонтеров) и принятие закона о распределенной опеке, который бы позволил назначать проживающим в ПНИ недееспособным несколько опекунов (а не одного), в том числе в этой роли сможет выступить и НКО.

Напомним, актер, глава фонда «Я есть!» Егор Бероев во время «Прямой линии» с президентом РФ заявил о «прямом конфликте интересов» в существующей системе ПНИ: заказчиком, поставщиком услуг и гарантом их получения является руководитель учреждения, он же является единственным опекуном обитателей ПНИ. Законопроект о распределенной опеке принят в первом чтении три года назад, однако дальнейшего движения нет. Владимир Путин пообещал «вернуться» к этой теме, предположив, что у государственно-правового управления администрации, возможно, «есть какие-то содержательные возражения».

Член совета Анита Соболева также заявила, что необходимо «сократить число людей, которые вынуждены быть в ПНИ»: «В ПНИ должны быть люди с глубокими ментальными нарушениями, которые не могут жить самостоятельно и ухаживать за собой или проживание с которыми для других членов семьи невозможно в силу каких-то причин». По ее мнению, «нельзя рассматривать проблему реформы ПНИ», не рассматривая ситуацию комплексно: «Если мы не создадим условий для социального обслуживания на дому и психиатрической амбулаторной помощи этим людям, то у нас возникнут очень большие проблемы». Так, по ее словам, «в психиатрических больницах сокращается коечный фонд, сокращен и срок пребывания пациента в них до 10–14 дней».

Госпожа Соболева также напомнила, что ежемесячная компенсация для лиц, ухаживающих за инвалидами, составляет 1,2 тыс. руб.: «Эти средства не окупают даже покупки проездного билета для поездок за памперсами». Она сделала вывод, что это вынуждает «сдавать родственника в ПНИ»: «Мы выталкиваем людей в ПНИ даже в тех случаях, когда есть те, кто готов за ними ухаживать». Госпожа Соболева также отметила, что ситуация обострилась после повышения пенсионного возраста: «Раньше женщина 55 лет и мужчина 60 лет могли ухаживать за своими пожилыми родственниками, в это время они хотя бы уже получали пенсию. Сейчас у них на руках мама с папой 85 лет, дети, внуки, но пенсии при этом уже нет».

Замминистра труда и соцзащиты РФ Светлана Петрова заявила, что на строительство новых ПНИ уже выделено более 50 млрд руб., конкурс на строительство пройдет в сентябре 2019 года. Она пообещала, что это будут интернаты «нового типа», с новыми техническими требованиями, в которых будут проживать не более 150 человек. «У нас перенаселенные учреждения,— заявила госпожа Петрова.— Отсутствует личное пространство у этих людей, очень дефицитные места в учреждениях, которые оказывают услуги по повышению коммуникационного потенциала, содействию занятости».

Основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер задала вопрос, почему в Нижнем Новгороде планируется построить ПНИ на 600 человек стоимостью 2 млрд руб.: «Менять, простите, один ГУЛАГ на другой ГУЛАГ, старые стены на новые — это неправильно». «Мы обязательно эту тему возьмем на контроль,— сказала Светлана Петрова.— Мы приостановили заказ проекта. Нижегородская область, я надеюсь, в ближайшее время доработает проект».

Валерия Мишина