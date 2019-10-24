Глава NASA сообщил о будущей покупке одного-двух мест на «Союзе» в 2020 году

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что готовится к переговорам с «Роскосмосом» о покупке одного-двух мест на российском корабле «Союз» для доставки американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Он также сообщил, что выступает за прочные отношения между космическими ведомствами двух стран, несмотря на планируемые коммерческие полеты кораблей американских компаний SpaceX и Boeing.

«В настоящий момент мы пока не вели такие переговоры, очень вероятно, что мы начнем переговоры, сделаем запрос в "Роскосмос" по поводу по крайней мере одного дополнительного места на "Союзе", возможно, потом еще одного»,— сказал господин Брайденстайн (цитата по ТАСС).

О том, что NASA ведет переговоры с «Роскосмосом» о закупке дополнительных мест на «Союзах», в начале октября сообщал первый заместитель начальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Пока последнее приобретенное NASA место — на корабле «Союз МС-16», стартующем 20 марта 2020 года. Оно обеспечит представителю американской стороны пребывание на МКС до осени 2020 года.

Ожидается, что первый американский космический корабль (Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing) с экипажем может полететь на МКС в мае 2020 года.

О том, возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за американских кораблей, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».