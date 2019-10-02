NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзах»

NASA ведет переговоры с «Роскосмосом» о закупке дополнительных мест на кораблях «Союз» для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года, сообщил «РИА Новости» первый заместитель начальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. «Уже ведутся переговоры»,— ответил он на соответствующий вопрос.

Сейчас последнее приобретенное NASA место — на корабле «Союз МС-16», стартующем 20 марта 2020 года. Оно обеспечит представителю американской стороны пребывание на МКС до осени 2020 года.

Стоимость полета на российских пилотируемых кораблях «Союз» на МКС для космонавтов NASA выросла на 5%. В 2015 году NASA платило около $82 млн за место по контракту с «Роскосмосом».

В августе глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что полеты европейских космонавтов на МКС могут продолжать осуществляться на российских кораблях «Союз», если будет достигнута соответствующая договоренность с «Роскосмосом». До этого глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил о прекращении полетов на «Союзах» и дальнейшем использовании американских кораблей.

Ожидается, что первый американский космический корабль (Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing) с экипажем может полететь на МКС в мае 2020 года.

О том, возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за американских кораблей, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».