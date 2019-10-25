Обход Балахны свернул в суды

Проект второй очереди участка трассы Р-152 — автомобильный обход Балахны ориентировочной стоимостью строительства 15 млрд руб., — оказался в эпицентре конфликта. Областной госзаказчик ГУАД в одностороннем порядке расторг договор с «Волгаавтодорпроектом», проводившим корректировку проекта, и намерен повторно провести тендер по отбору проектировщика. ГУАД также добивается признания авторитетной проектной компании недобросовестным подрядчиком. Проектировщики, считающие, что ГУАД сам спровоцировал затягивание сроков, не направляя готовые материалы на повторную госэкпертизу, обжаловали действия областных дорожников в суде.

Как рассказали “Ъ-Приволжье” в правительстве Нижегородской области, региональное Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) в одностороннем порядке расторгло госконтракт на корректировку проектной документации обхода Балахны — дороги длиной 24 км, строительство которой по смете обойдется в 15 млрд руб. Напомним, в начале года старый проект участка автотрассы Р-152, сделанный еще в 2008 году, за 95,4 млн руб. подрядилось актуализировать ООО «Проектный институт «Волгаавтодорпроект»», обещая сдать его госзаказчику 31 мая.

Однако работы затянулись, и ГУАД уведомил проектировщика об одностороннем расторжении контракта, сославшись на отрицательное заключение госэкспертизы от 6 сентября и сделав вывод о некачественных работах и срыве сроков проектирования. «Проектная документация была направлена на госэкспертизу на четыре месяца позже указанного в контракте срока и получила отрицательное заключение. В связи с этим мы обратились в региональное УФАС с вопросом о включении "Волгаавтодорпроекта" в реестр недобросовестных подрядчиков. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс по выбору подрядчика для корректировки проектной документации по обходу Балахны. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2020 году», — рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

ООО ПИ «Волгаавтодорпроект» учреждено в 2003 году. Уставной капитал составляет 33,3 тыс. руб. Учредители — Александр Бурин и Сергей Крюков. Выручка компании в 2017 году составила 109 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн. Компания проектирует дороги, мосты, путепроводы, надземные переходы в Нижегородской области и других регионах. Основными заказчиками являются ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», ФКУ Упрдор «Прикамье», ГКУ ГУАД, ФКУ Упрдор «Холмогоры», ГКУ «Упрдор Республики Мордовия».

Добавим, что заседание в нижегородском УФАС состоялось 22 октября: после двухчасовых дебатов антимонопольщики решили включить известную многими проектами компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Фактически это ставит крест на ее дальнейшем участии в госзакупках в течение долгого времени. На следующий день «Волгаавтодорпроект» обратился в арбитражный суд с иском о незаконности решения УФАС. Отдельным судебным иском проектировщик также просит признать незаконными действия госзаказчика по расторжению с ним госконтракта.

Честно говоря, я в шоке! Будем доказывать свою правоту в суде», — сообщил генеральный директор «Волгаавтодорпроекта» Владимир Шиванов.

У проектировщиков своя трактовка этих событий. По их словам, сентябрьское отрицательное заключение госэкспертизы было предварительным, и к технической части проекта автодороги не было никаких замечаний. В ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов проектных изысканий» проектировщикам указали на необходимость провести дополнительные геологические испытания грунтов, что они и сделали.

Однако когда данные этих испытаний были переданы в ГУАД, его руководство не стало повторно обращаться в госэкспертизу для прохождения проекта. Затем госзаказчик неожиданно вышел с расторжением контракта. «У нас как подрядчика нет полномочий обращаться в госэкспертизу. Это исключительная прерогатива заказчика, которому мы передали проект с исправленными замечаниями. Почему он этого не сделал, нам не понятно: с нами по этому поводу никто не объяснялся», — добавил Владимир Шиванов. В «Волгаавтодорпроекте» считают качественной переданную ГУАДу документацию по обходу Балахны, предполагая, что госзаказчик, отказавшись от повторной экспертизы, сам спровоцировал срыв сроков по фактически готовому проекту. Поскольку авансирование по договору предусмотрено не было, а ГУАД отказался от услуг проектировщика, за работу подрядчику не заплатили ни копейки: компания делала корректировку проекта за свой счет.

Напомним, обход Балахны является второй очередью участка трассы Р-152 «Шопша — Иваново — Нижний Новгород». Первую очередь, обход Заволжья, построили при губернаторе Валерии Шанцеве еще в 2008 году, но продлить объезд и вывести транзитные потоки автотранспорта из Балахны не удалось из-за отсутствия бюджетного финансирования. Избираясь в прошлом году в губернаторы, Глеб Никитин пообещал нижегородцам завершить строительство этой автодороги до 2024 года. Это позволит не только разгрузить Балахну, в которой из-за транзитного трафика и железнодорожного переезда в Лукино возникают рекордные пробки, но и улучшить сообщение с Ивановской областью.

Очевидно, что проблемы с проектом обхода могут повлиять на планы его строительства, но собеседник “Ъ-Приволжье” в региональном правительстве утверждает, что можно в сжатые сроки провести запрос котировок и до конца года подготовить документацию.

“Ъ-Приволжье” будет следить за развитием событий.

Роман Кряжев