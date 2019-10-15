Обходить Балахну не спешат

Нижегородское областное госучреждение «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД) затягивает срок прохождения госэкспертизы по проекту строительства второй очереди автомобильного обхода Балахны протяженностью 24,8 км. Как выяснил „Ъ“, крупная дорожная стройка обойдется по смете в 15 млрд руб., а сама дорога будет платной. При этом госзаказчику еще предстоит решить вопрос с «Газпромом», который настаивает на заключении отдельного контракта для переноса газовых сетей. В ГУАД сообщают, что госконтракт на строительство дороги будет заключен в 2020 году, так как в этом году софинансирование из бюджета РФ не выделялось.

В правительстве Нижегородской области вряд ли проведут до конца года тендер на строительство второй очереди обхода Балахны, как предполагали ранее. Напомним, это участок автотрассы Р-152 Шопша — Иваново — Нижний Новгород протяженностью 24,8 км с эстакадами и развязками. В прошлом году перед выборами глава региона Глеб Никитин пообещал нижегородцам достроить вторую очередь обхода до 2024 года. Это позволит вывести транзитный трафик из Балахны и прилегающего поселка Лукино, разгрузить их от пробок и улучшить транспортное сообщение с Чкаловским районом и соседней Ивановской областью.

Проект был включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России». В январе 2019 года тендер на корректировку устаревшего проекта автодороги от 2007 года (первая очередь обхода была построена при бывшем губернаторе Валерии Шанцеве, он же планировал сдать вторую очередь обхода, но проект не был реализован) выиграло ООО «Проектный институт "Волгаавтодорпроект"», обязавшись до конца мая за 95,4 млн руб. актуализировать проектно-сметную документацию и получить новые техусловия. В проектной компании рассказали, что актуализация проекта затянулась из-за переговоров с ПАО «Газпром» о получении технических условий на вынос газопровода. По словам директора «Волгаавтодорпроекта» Бориса Шиванова, газовики настаивали, чтобы проект, а затем и сами работы по выносу сетей делали их специализированные организации, которым ГУАД, как госзаказчик дороги, должен заплатить вперед (ориентировочно это будет стоить более 30 млн руб.).

К переговорам с представителями «Газпрома», по словам господина Шиванова, подключался губернатор, и с его помощью техусловия были получены на условиях «Газпрома». Теперь ГУАДу придется решать с «Газпромом» вопрос о перекладке газопровода на месте пересечения с проектируемой дорогой, эти работы могут повлиять на увеличение сроков реализации проекта.

При прохождении государственной экспертизы было несколько замечаний по проекту дороги: проектировщикам указали на необходимость провести дополнительные геологические испытания. Кроме того, по словам сотрудников института, они проектировали участок автотрассы как дорогу общего пользования, однако, когда проект уже был сдан на госэкспертизу, ГУАД потребовал доработать проект с учетом того, что дорога будет платной. Поэтому из проектируемого участка исключали возможность выезда на него с второстепенных трасс и добавляли КПП для оплаты проезда. Проектно-сметная стоимость строительства завершающей части обхода Балахны составит 15 млрд руб., сообщили в «Волгаавтодорпроекте» (ранее прогнозировались расходы в 17 млрд).

С учетом всех замечаний проект был вторично сдан заказчику и в начале октября должен отправиться на повторную экспертизу в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов проектных изысканий». «Мы сняли все замечания, сдали проект в ГУАД и ожидаем его направления в госэкспертизу, так как это полномочия заказчика. Никакой ясности, что сейчас с ним происходит, у нас нет», — рассказал Владимир Шиванов. По данным проектировщика, временной срок для сдачи проекта на повторную бесплатную госэкспертизу был пропущен. Теперь придется проходить ее заново на платной основе.

В ГУАД на вопросы “Ъ-Приволжье” сообщили лишь, что «продолжается корректировка проектной документации» по строительству второй очереди обхода Балахны. Как пояснили в госучреждении, в 2019 году федеральное финансирование на стройку участка автодороги Р-152 не предусмотрено и госконтракт планируется заключить в 2020 году. «Точная сумма, выделяемая на выполнение строительно-монтажных работ, а также сроки строительства будут известны после заключения государственного контракта», — рассказали в госучреждении.

Ранее сообщалось, что софинансировать строительство обхода может Евразийский банк развития (ЕАБР), с руководством которого Глеб Никитин летом на Петербургском международном экономическом форуме подписал договор о намерениях по развитию дорожной инфраструктуры в регионе.

Роман Кряжев