Ломбарды бьются за дневной процент

Ломбарды хотят добиться через Верховный суд (ВС) возможности начислять проценты за день выдачи и день погашения займа. В своих разъяснениях участникам рынка Банк России, ссылаясь на судебную практику, посчитал такое начисление правомерным, однако региональные управления регулятора продолжают наказывать компании. Кроме экономических потерь невзимание платы за пользование займом в случае его погашения в тот же или на следующий день может считаться нарушением законодательства и привести к ликвидации ломбарда.

Ломбарды обратились с кассационной жалобой в ВС о признании недействительным предписания ЦБ относительно неправомерности начисления заемщику процентов за день выдачи и день возврата займа (с ней ознакомился “Ъ”). Этот вопрос не новый для отрасли. Ранее ВС в схожей ситуации отказал ломбардам в передаче дела на рассмотрение судебной коллегией. Таким образом, он подтвердил позицию судов нижестоящих инстанций, что закон «О ломбардах» не свидетельствует о возможности взимания процентов за день выдачи и день погашения займа (см. “Ъ” от 21 января).

Однако участники рынка с таким подходом не согласились и в середине года обратились за разъяснением в ЦБ. В своем ответе регулятор указал, что в соответствии с профильным законом «сумма обязательств заемщика перед ломбардом включает в себя проценты за пользование займом», а период пользования рассчитывается «с даты предоставления займа до даты его возврата и уплаты процентов…». В таких условиях ЦБ полагает, что ломбард вправе начислять проценты непосредственно со дня получения заемщиком денежных средств включая этот день, если иное не установлено договором. При этом в ЦБ обращают внимание, что суды неоднократно приходили к выводу о том, что по смыслу положений закона проценты «подлежат уплате по день возврата займа включительно». Впрочем, в ответе ЦБ указывает и на наличие противоположной судебной практики, содержащей выводы о том, что отнесение «даты возврата займа к периоду фактического пользования не соответствует требованиям законодательства». Однако главные управления ЦБ в регионах, несмотря на разъяснение центрального аппарата, продолжают выносить ломбардам предписания и штрафы за начисление процентов за дни выдачи и возврата займа. Согласно КоАП, сумма штрафа за это нарушение составляет 50 тыс. руб. В случае его повторения ЦБ может подать в суд на ликвидацию ломбарда.

При этом выполнение предписаний регулятора и невзимание платы за первый и последний дни пользования займом может также обернуться для ломбардов существенными проблемами.

«Большая часть ломбардных займов выдается на семь–десять дней. При отказе от взимания платы за первый и последний день компании потеряют до 20% выручки»,— указывает председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников. При этом, по его словам, ломбарды не могут отказать заемщику в погашении займа в день его выдачи или на следующий день. «По профильному закону займы выдаются на платной основе, то есть отказ от начисления процентов за эти дни и выдача бесплатных займов станут также нарушением и могут грозить ломбарду ликвидацией,— поясняет господин Соковников.— Доля займов с погашением на следующий день может доходить до 10% от общего объема выданных займов». В случае закрепления подобной практики это приведет «к появлению сегмента клиентов, приходящих именно за такими бесплатными займами», уверен эксперт.

Юристы отмечают, что вероятность принятия кассационной жалобы коллегией по экономическим спорам с учетом имеющейся практики по этому вопросу и существующей статистики невелика. «За первое полугодие 2019 года в коллегию по экономическим спорам ВС поступило около 18 тыс. жалоб, из них около 200 были переданы на рассмотрение, то есть немногим более 1%,— говорит партнер юридической фирмы Law & Commerce Offer Антон Алексеев.— Но надо отметить, процент удовлетворения жалоб на коллегии составляет 97%». При этом, по словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, даже в случае удовлетворения кассационной жалобы и устранения сложившейся коллизии территориальные учреждения ЦБ все равно смогут выносить ломбардам предписания. Пока решение ВС не будет вынесено в форме постановления президиума или включено в обзор практики, подчеркивает он, правовых препятствий подразделениям регулятора оно не создаст.

Светлана Самусева