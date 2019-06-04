Ломбарды уходят на комиссию

Стремясь компенсировать снижение выручки, ломбарды начали выступать агентами по продажам различных финансовых продуктов, за которые получают комиссию. Так игроки рассчитывают не только поправить финансовое положение, но и привлечь новых клиентов. Однако эксперты полагают, что это может сыграть с компаниями злую шутку — получив альтернативный продукт, граждане могут отказаться от практики закладывания вещей. Правозащитники же опасаются роста долговой нагрузки и так закредитованных граждан.

О том, что ломбарды начали агентские продажи карт рассрочки и кредитных карт, полисов страхования и других финансовых продуктов, рассказали “Ъ” участники рынка. Этот бизнес не требует дополнительных вложений, продажи может вести сотрудник самого ломбарда, который числится по совместительству в других компаниях, находящихся с ломбардом в одном помещении. «При этом ломбарды получают около 2 тыс. руб. за карту рассрочки, чуть менее 3 тыс. руб. за кредитную карту, до 30% от оформленного страхового продукта»,— рассказал один из собеседников “Ъ”.

По оценке главы Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, сейчас услугами ломбардов пользуются около 15 млн человек. «В среднем один ломбард посещают примерно 5–50 тыс. человек в год, потенциально в приобретении дополнительных продуктов может быть заинтересовано 10–25% посетителей,— говорит он.— Расширение линейки позволит ломбардам увеличить выручку на 20–30%». Операционный директор «Мосгорломбарда» Анна Казаченко уточняет, что пока развитие агентских продаж сдерживает необходимость неоднократно вносить данные клиента в анкету каждого партнера, с которым заключен договор. «Но в ближайшее время мы планируем создать и масштабировать на рынок программное решение, позволяющее вносить информацию однократно, это значительно увеличит спрос на агентские услуги и их доходность»,— добавляет она.

К агентским продажам ломбарды подталкивает снижение выручки и растущая конкуренция со стороны комиссионных магазинов. По словам председателя Ассоциации развития ломбардов Сергея Соковникова, в этом году рынок покинут 11–13% ломбардов, большинство уйдет в скупку из-за минимальных требований к деятельности. «Оборот ломбардов в 2019 году сократится в пределах 5%, поскольку точек роста нет, оборот продаж ювелирной продукции сокращается, населению просто нечего становится закладывать»,— отметил он.

В ЦБ на запрос “Ъ” сообщили, что закон разрешает ломбарду выдавать краткосрочные займы гражданам под залог вещей, хранить вещи, а также оказывать консультационные и информационные услуги, «любые иные виды предпринимательской деятельности запрещены». Вместе с тем в Банке России уточнили, что законодательство «не запрещает ломбарду находиться по одному адресу с иными юридическими лицами». При этом недопустимо введение в заблуждение потребителя финансовых услуг, когда под видом финансовой услуги одного юридического лица продается услуга иного, подчеркнули в ЦБ.

Эксперты считают, что продажи финансовых инструментов интересны для ломбардов, однако могут нести в себе риски. По словам директора по развитию «БКС Премьер» Антона Граборова, у ломбардов есть своя целевая аудитория, регулярно пользующаяся их услугами, и вполне логично зарабатывать на предложении ей дополнительных продуктов. «Для их партнеров это возможность попробовать новые каналы продаж, ведь услуги ломбардов остаются довольно востребованными, и у них неплохо развита региональная сеть»,— добавляет он. Однако, как считает заместитель гендиректора компании «Единая система продаж» Елена Жаворонкова, создается «риск каннибализации, поскольку клиент, получивший единожды карту рассрочки или кредитную карту, в ломбард может больше не прийти».

Правозащитники отмечают, что в ломбарды нередко обращаются люди, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении. Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что предлагать им в этой ситуации дополнительно увеличивать свою финансовую нагрузку, да еще и за комиссию, «это все равно, что тушить пожар керосином».

Светлана Самусева, Илья Усов