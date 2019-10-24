Бизнес-леди приумножают капитал

Общее состояние богатейших женщин России, по оценке Forbes, выросло до рекордной суммы — почти $10 млрд. Первую строчку традиционно заняла жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Но теперь капиталом более $1 млрд владеет не только она, но и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Что известно о ней и о других участницах рейтинга? Об этом — Владислав Викторов, Анна Никитина и Яна Пашаева.

Оборот компании Wildberries, которой владеет 43-летняя Татьяна Бакальчук в прошлом году составил около 120 млрд руб. Гендиректор компании Finn Flare и партнер Wildberries Ксения Рясова считает, что успех Бакальчук заключается в своеобразном творческом подходе к бизнесу и готовности к компромиссам: «Я первый раз столкнулась с Татьяной лет шесть назад. Недавно на моем дне рождения она сказала, что это были трудные переговоры, каждый из нас пытался найти выгоду для своей компании, но мы пришли к консенсусу. Татьяна — тот человек, который пытается договориться».

Госпоже Бакальчук не впервые пророчат первое место в списке богатейших женщин России. В отличие от Елены Батуриной, чей капитал в $1,2 млрд не меняется, состояние Татьяны Бакальчук ежегодно растет. Два года назад Forbes оценивал его в $420 млн, в 2018-ом оно достигло $600 млн, а в 2019-ом выросло до $1 млрд. Несмотря на это, у жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова бизнес более стабильный, полагает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. И в ближайший год лидерство она не потеряет: «У Елены Батуриной устоявшийся бизнес, много девелоперских и торговых инвестиционных проектов за рубежом. Бакальчук тоже все время показывает высокие темпы роста в той сфере, в которой она находится. Тем не менее маловероятно, что в ближайший год она сравняет уровень своего состояния с Еленой Батуриной».

На третьей строчке списка богатейших женщин оказалась Татьяна Ковальчук с капиталом в $600 млн. В прошлом году в рейтинге ее не было. В отличие от первых двух бизнес-леди в списке Forbes, Ковальчук известна, прежде всего, как жена миллиардера Юрия Ковальчука, друга президента Владимира Путина. Вместе с супругом она владеет почти половиной компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 30% крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз». О Татьяне Ковальчук как предпринимателе ничего больше неизвестно. И это основная черта рейтинга богатейших женщин Forbes, отмечает независимый финансовый аналитик Александр Головцов: «Распределение капиталов меняется очень медленно, в том числе и в списке Forbes. К сожалению, в рейтинге числится примерно вдвое больше тех, кто, судя по всему, преуспел благодаря родственным связям, чем тех, кто сам заработал.

Глобальный мир больших денег в основном мужской, даже в списки Forbes женщины находятся где-то посередине».

В рейтинге этого года осталась бывшая жена бизнесмена Дмитрия Рыболовлева Елена, а также дочь Аркадия Ротенберга Лилия и бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова. Из тех женщин, которые создали свое состояние без влиятельных родственников, — на пятом месте находится Ольга Белявцева — она работала упаковщицей, затем экономистом, а в итоге стала крупным акционером. На седьмой строчке — Татьяна Кузнецова, которая начинала как юристконсультант, а затем возглавила юрдепартамент НОВАТЭКа. Успех в таких областях для женщин — редкость, продолжает Александр Головцов: «В сырьевых секторах реализоваться гораздо сложнее. Там до сих пор даже в мировой практике доминируют мужчины. Скорее всего, нам придется ждать больше десяти лет каких-то серьезных изменений, прежде чем эти поколенческие и структурные изменения в экономике повлияют на формирование списка Forbes».

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Кстати, в рейтинг этого года вернулась Мария Шарапова. Ее состояние Forbes оценил в $180 млн. После 15-месячной дисквалификации за допинг, теннисистка вернулась в спорт. Больших побед она пока не добилась, но начала вновь зарабатывать на рекламе. Шарапова замкнула топ-25 богатейших женщин России.

В рейтинг также вернулась супруга акционера и президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Лариса. Она заняла 23 место с состоянием в $180 млн.