«Мне был прибавлен второй паек»

Статистик и географ Владимир Семенов-Тян-Шанский:

«Из комиссии по улучшению быта ученых прислали анкету о семейном положении всех получавших академический паек. Так как в это время постоянную штатную должность с постоянной заработной платой из всех живущих в нашей квартире имел только я, а у всех остальных членов семьи их служебные пайки прекратились, то я написал в анкете, что у меня фактически 10 иждивенцев, что вполне соответствовало действительности. Анкета моя была вместе с другими рассмотрена в комиссии и, без какой бы то ни было просьбы с моей стороны, мне был прибавлен второй академический паек по многосемейности в том же размере и сохранен на все время существования пайковой системы. Пример того, как тогда внимательно относились к действительным нуждам ученых. Дело выдачи академических пайков было организовано во всех отношениях удачно».