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«По шестидесяти должностям»

Журнал "Коммерсантъ Наука" от , стр. 12

Астрофизик Всеволод Стратонов:

«Ловкие люди умудрялись получать пайки в очень большом числе. Мне были известны случаи, когда в Петрограде некоторые ученые техники получали по разным должностям до двенадцати пайков. Они устраивали затем торговлю избытками.

Были ловкие люди и в Москве. Например, известный физик Петр Лазарев, сначала бывший любимцем советской власти, а потом от нее потерпевший,— занимал в период своей славы так много должностей, что по этому поводу острили:

— Лазарев получает пайки и жалованье по шестидесяти должностям, о которых он помнит, и по двумстам, о которых запомнить он уже не может».

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