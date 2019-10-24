ГИБДД попросила москвичей перейти на зимнюю резину

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Москвы обратилось к автовладельцам с просьбой заранее заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур. Со вторника, 29 октября, в Москве ожидается понижение ночной температуры до отрицательных значений.

«В начале сезона похолоданий водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорог, что может привести к риску увеличения количества ДТП и мелких аварий»,— подчеркнули в пресс-службе.

По прогнозам Гидрометцентра, 29 октября температура воздуха в столице будет +2–7°C, ночью — –2–3°C, также синоптики обещают небольшие осадки. Днем 30 октября москвичей ждет температура +1–6°C, ночью метеорологи прогнозируют от –2°C до +3°C и отсутствие осадков. При этом сервис «Яндекс.Погода» обещает жителям столицы +2°C днем 29 октября и –2°C ночью. С 30 октября по 2 ноября температура воздуха в столице не поднимется выше +1°C, при этом с 3 ноября москвичей ждет потепление на 2–3 градуса.

О погоде в столице в ближайшие дни — в материале “Ъ FM”.