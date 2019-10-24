Осень включает холода

Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге. Погода испортится на следующей неделе. Начиная с 29 октября, не исключены отрицательные температуры по ночам, рассказал сотрудник Гидрометцентра Александр Голубев. Зато, по его словам, в предстоящие выходные будет тепло.

«До конца текущей недели температура поднимется выше нормы на три-пять градусов. 26 и 27 октября будет преимущественно без осадков. На следующей неделе 28 октября ожидается небольшой дождь, температура понизится на четыре-пять градусов, днем будет +7…+12 градусов, возможно, и ниже, поскольку начинается поступление холодного воздуха с северо-запада. 29 октября уже начнут выпадать осадки: может пойти дождь с мокрым снегом, температура ночью будет -2…+3, днем — +2…+7. По предварительному прогнозу, следующая неделя будет гораздо холоднее, чем текущая, не исключены и отрицательные температуры ночью, выпадут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Но это не значит, что наступает зима. К следующим выходным температура может вновь повыситься, но уже будет не +12…+14, а порядка +5..+7»,— говорит Голубев.

В Росгидромете заявляли, что средняя температура в Москве в октябре уже превысила норму на три градуса.