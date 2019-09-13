Следы отмывания искали на Урале

Следователи СКР в ходе обыска изъяли из штаба Алексея Навального в Екатеринбурге два ноутбука, видеокамеру и хозяйственную документацию. Обыски также прошли в квартирах координатора штаба Юрия Кузьминых и сотрудника штаба Виктора Распопова, после чего они были допрошены в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег (ст. 174 УК РФ). Часть экспертов считают, что это не парализует политическую активность сторонников господина Навального. По мнению других, у штабов уже нет прежнего протестного потенциала.



Обыск в штабе политика Алексея Навального в Екатеринбурге прошел утром 12 сентября. Он проводился при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, которые были в полной боевой амуниции, в масках и с автоматами. Оперативники взломали дверь и установили новый замок. Как сообщил “Ъ-Урал” координатор штаба Юрий Кузьминых, оперативники изъяли два ноутбука, камеру и документы, касающиеся «внутренней деятельности штаба» — счета по оплате интернета и доставке воды.

В рамках расследования уголовного дела по ст.174 УК РФ («Отмывание денежных средств»), возбужденного СКР 3 августа, обыски прошли у сторонников Алексея Навального в 39 городах по всей России, включая Тюмень и Челябинск. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года фонд борьбы с коррупцией (ФБК), созданный Алексеем Навальным, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.

Обыски прошли также в квартирах господина Кузьминых и сотрудника штаба Виктора Распопова. По словам координатора штаба, когда к нему домой пришли следователи СУ СКР при оперативном сопровождении сотрудников главного управления по противодействию экстремизму МВД, там находилась его несовершеннолетняя дочь. «Обыск начался, когда я вернулся после звонка дочери, и продолжался минут тридцать»,— рассказал он. По его словам, следователи изъяли флешку и подшивку документов, связанную с судами «годичной или полуторагодичной давности, когда мы с региональным министерством безопасности судились по публичной акции».

После обысков Виктора Распопова и Юрия Кузьминых отвезли в региональное управление СКР на допрос в качестве свидетелей. На допросе господин Кузьминых отказался давать показания. «Копию протокола обыска мне дали, а копию протокола допроса в качестве свидетеля давать отказались»,— рассказал он. Он сообщил, что вопросы касались прошлых мест, зарплаты, наличия кредитов и работы в штабе. «Еще один блок вопросов связан с тем, знаю ли я перечисленные юридические лица и знаком ли с перечисленными в списке людьми»,— добавил координатор штаба.

В Екатеринбурге штаб Навального имеет некоторое влияние на политическую обстановку. Например, в прошлом году в несанкционированной акции «Он вам не царь» приняли участие более 5 тыс. человек. Политолог Федор Крашенинников полагает, что ситуация с обысками не повлияет на активность сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге. «Это приведет к притоку новых людей и росту пожертвований»,— заявил он, добавив, что обыски вызывают лишь «озлобление и драйв». Политолог Александр Белоусов уверен, что «на месте обезглавленных штабов появятся новые». «Хотя штаб Навального стал драйвером локальных протестов в регионах России, его влияние часто преувеличивают»,— считает он. Директор исследовательского центра «Аналитик» Андрей Мозолин добавил, что в отличие от политических партий акции штабов Алексея Навального «точечны и лишены конструктива». «За последние два года тот протестный потенциал, который мог аккумулировать Навальный, существенно сдулся, особенно в Свердловской области»,— считает господин Мозолин.

Анастасия Реутова