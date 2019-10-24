Экстрадиция прошла мимо Евросуда

В четверг Грузия передала России Ярослава Сумбаева, арестованного в Тбилиси в ноябре прошлого года по запросу Генпрокуратуры РФ. В России он заочно обвиняется в организации интернет-мошенничества с железнодорожными билетами. Также его проверяют на причастность к резонансному убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Пытаясь отстрочить экстрадицию, господин Сумбаев написал жалобу в Европейский суд по правам человека, однако все равно был выдан России.

Передача Ярослава Сумбаева состоялась на КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе. Адвокат Иване Норакидзе отказался раскрыть “Ъ” подробности экстрадиции, сославшись на то, что подзащитный запретил общаться с российской прессой.

Однако, по данным “Ъ”, арестованному сообщили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда адвокат Иване Норакидзе обратился сразу после решения министра юстиции Теи Цулукиани об экстрадиции россиянина, «не принял решения о ее запрете», хотя с 30 сентября времени было достаточно.

Как сообщил “Ъ” источник в Минюсте, если бы Страсбургский суд за минувшие несколько недель запретил экстрадицию господина Сумбаева, «о его выдаче РФ не могло бы быть и речи».

Правда, адвокаты утверждают, что времени с момента подачи прошения в ЕСПЧ прошло не так много. Как заявила “Ъ” член парламента от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили, «для властей существеннее, как бы не рассердить Москву, а не соблюдение международных норм и прав человека». Впрочем, не подтверждает версию адвокатов и практика ЕСПЧ: есть примеры, когда дежурный судья принимал решение о временном запрете экстрадиции в течение дня.

Позже ситуацию прояснила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани. Она заявила, что получила от Страсбургского суда письмо, датированное 6 сентября этого года, в котором говорится, что ЕСПЧ не видит препятствий для экстрадиции Сумбаева. Министр не объяснила почему с экстрадицией не торопились даже после 30 сентября, когда она подписала приказ об экстрадиции. Не исключено, что госпожа Цулукиани решила перестраховаться и дождаться, не изменит ли Евросуд свою позицию. Отметим, что госпожа Цулукиани 10 лет проработала в Страсбургском суде на вспомогательных должностях в 2000-2010 годах.

Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси в ноябре прошлого года. Сначала грузинские правоохранительные органы выдвинули против него обвинение по ч. 1 ст. 362 (изготовление, приобретение, хранение фальшивых документов и их использование; до трех лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 236 (противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия; до трех лет лишения свободы) УК Грузии. Однако в итоге привлекать его к ответственности не стали. Тем временем рассматривался запрос Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции.

Как стало известно “Ъ”, на днях господин Сумбаев предпринял последнюю попытку избежать выдачи: через адвоката подал жалобу в Генпрокуратуру на арестовавших его полицейских.

Он утверждает, что они его «похитили» и вымогали деньги. После того как жалоба попала в оппозиционные СМИ, прокуратура допросила полицейских и даже устроила их очную ставку с Ярославом Сумбаевым. Но полицейских сразу отпустили за неимением реальных признаков преступления, а господина Сумбаева вернули в тюрьму.

Также источники “Ъ” сообщили, что Ярослав Сумбаев в течение нескольких месяцев пытался получить гражданство Грузии как гарантию его невыдачи России. Он даже якобы заплатил крупную сумму некоему мошеннику, который пообещал свести его с «нужным человеком» в окружении тогдашнего президента Грузии Георгия Маргвелашвили и «решить вопрос».

Как не раз рассказывал “Ъ”, Ярослав Сумбаев в России обвиняется в создании преступной группы (подельники господина Сумбаева уже предстали перед судом), которая взламывала сайты крупных российских туроператоров, подключенных к электронной системе РЖД по дистанционной продаже железнодорожных билетов, а затем оформляла проездные документы на фамилии специально нанятых студентов. Те, в свою очередь, забирали в кассах якобы приобретенные для них туроператором по безналичному расчету билеты, а затем сдавали их, получая уже наличные.

По версии обвинения, за несколько лет группа Ярослава Сумбаева сумела обмануть 31 компанию, ущерб составил 17,5 млн руб. Фигурантам дела инкриминируются особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ).

Кроме того, Ярослав Сумбаев проверяется на причастность к убийству следователя Евгении Шишкиной, которая вела дело об интернет-мошенничестве с железнодорожными билетами. Хакер периодически обращался к госпоже Шишкиной и критиковал проводимое ею расследование.

Георгий Двали, Тбилиси