Экстрадицию в Россию приостановило обращение в Евросуд

Россиянин Ярослав Сумбаев, арестованный в Грузии в ноябре прошлого года по запросу Генпрокуратуры РФ в связи с расследуемым в России делом об интернет-мошенничестве с железнодорожными билетами, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Господин Сумбаев пытается оспорить принятое на днях решение грузинских властей о его экстрадиции в Россию. Отметим, что на родине он также проверяется на причастность к резонансному убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной, которая вела дело об афере с билетами.

Министерство юстиции Грузии 30 сентября приняло решение об экстрадиции 28-летнего Ярослава Сумбаева после того, как Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов россиянина о запрете его выдачи. Защита настаивала, что на родине Сумбаева якобы преследуют как обладателя ценной информации о вмешательстве РФ в избирательную кампанию в США и могут подвергнуть пыткам.

Документ о начале процедур по экстрадиции сотрудники Министерства юстиции Грузии вручили Ярославу Сумбаеву 15 октября.

Источник в Минюсте рассказал “Ъ”, что при этом россиянину сообщили о его правах. В частности, о праве «в разумные сроки» обратиться в ЕСПЧ и обжаловать решения грузинских судебных инстанций и Минюста по экстрадиции.

Изначально Тбилисский городской суд санкционировал экстрадицию Сумбаева в самом начале мая на родину (см. “Ъ” от 2 мая). Но в июле на фоне антироссийских митингов в Тбилиси грузинские власти приостановили процедуры выдачи Ярослава Сумбаева, опасаясь обвинений оппозиции и оппозиционных СМИ в «раболепстве» перед Россией (см. “Ъ” от 15 июля).

Известный адвокат Гела Николаишвили сказал “Ъ”, что, согласно закону, процедура выдачи заключенного, как правило, начинается сразу после того, как документ об экстрадиции подпишет министр юстиции, но в данном случае «власти перестраховались и дали подследственному дополнительное время для обращения в ЕСПЧ». По словам Гелы Николаишвили, по существующей практике Страсбургский суд наделен правом принять «временное решение» о приостановлении процесса экстрадиции, и эта мера «может продлиться очень долго».

По данным “Ъ”, грузинские адвокаты Сумбаева обратились в Страсбургский суд сразу, как только получили документ об экстрадиции от Минюста.

В обращении повторяется тезис, звучавший ранее на всех судебных процессах в Тбилиси, о том, что Ярослав Сумбаев не имеет прямого отношения к махинациям с железнодорожными билетами, а на самом деле российские следственные органы якобы преследуют Сумбаева по политическим мотивам. В частности, утверждает защита, за то, что он, используя свои знания в сфере интернет-технологий, якобы сумел разузнать важные подробности вмешательства российских спецслужб в предвыборную кампанию США 2016 года. Кроме того, в обращении к ЕСПЧ сам подследственный и его адвокаты ссылаются на возможное нарушение прав Сумбаева, который якобы «может подвергнуться пыткам».

При этом, как стало известно “Ъ”, адвокаты Сумбаева обращают внимание ЕСПЧ и на возможное выдвижение против Сумбаева «лживого обвинения в организации убийства следователя Шишкиной», хотя это обвинение и не фигурирует в официальном обращении российской прокуратуры к грузинским коллегам, но, как уверены адвокаты, «заполучив в руки Сумбаева, российское следствие сразу превратит неофициальное обвинение в официальное». Между тем, отметим, подобная практика запрещена международным законодательством: перед предъявлением обвинения, не содержавшегося в экстрадиционном запросе, необходимо получить согласие страны, из которой подследственный был выдан.

Официальный представитель Министерства юстиции Грузии подтвердил “Ъ”, что юридические процедуры по подготовке экстрадиции Сумбаева в самой Грузии уже завершены.

«В таких случаях мы всегда требуем правовых гарантий»,— заявил источник в Минюсте. Приказ об экстрадиции был издан после того, как в Тбилиси получили из Москвы письменные гарантии соблюдения прав Ярослава Сумбаева. «Эти гарантии полностью соответствуют практике Европейского суда по правам человека и стандартам Европейской конвенции»,— подчеркнул собеседник “Ъ” в Министерстве юстиции. Он отметил, что точная дата экстрадиции Сумбаева неизвестна: она зависит от того, какое решение примет Страсбургский суд.

Ярослав Сумбаев был задержан в центре Тбилиси в ноябре прошлого года. Тогда он уже разыскивался «по красному циркуляру Интерпола», который подразумевает арест при обнаружении. Задержание, как отмечают в министерстве, произошло на основе оперативной информации. Грузинские правоохранительные органы выдвинули против Сумбаева обвинение по ч. 1 ст. 362 (изготовление, приобретение, хранение фальшивых документов и их использование; до трех лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 236 (противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия; до трех лет лишения свободы) УК Грузии.

По сведениям “Ъ”, Ярослав Сумбаев жил в Грузии по подложным документам, носил огнестрельное оружие. Во время задержания никто не пострадал.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, но две страны успешно сотрудничают по взаимной выдаче преступников на основе соответствующих международных конвенций, участниками которых (а также устава Интерпола) являются оба государства.

Напомним, что Ярослав Сумбаев в России обвиняется в том, что создал преступную группу (подельники господина Сумбаева уже предстали перед судом), которая, по версии обвинения, взламывала сайты крупных туроператоров в разных городах России, подключенных к электронной системе РЖД по дистанционной продаже железнодорожных билетов, а затем оформляла проездные документы на фамилии специально нанятых студентов. Те, в свою очередь, забирали в кассах якобы приобретенные для них туроператором по безналичному расчету билеты, а затем сдавали их, получая уже наличные. По версии обвинения, за несколько лет группа Сумбаева сумела обмануть 31 компанию, ущерб составил 17,5 млн руб. Фигурантам дела инкриминируются особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Кроме того, Сумбаев проверяется и на причастность к убийству следователя Шишкиной, которая вела дело об афере. Как выяснилось, хакер периодически обращался к госпоже Шишкиной через один из мессенджеров, высказывая свое мнение об уголовном деле, которое с позицией следствия, конечно, не совпадало.

Госпожа Шишкина докладывала о несанкционированных контактах руководству, отмечая, что фигуранты дела пытаются оказать на нее давление. Поэтому хакера Сумбаева заподозрили и в первом, неудавшемся покушении на Евгению Шишкину, совершенном за восемь месяцев до ее убийства. Следователю тогда удалось убежать от преступника и закрыться в своем подъезде, а тот в отместку сжег ее оставленный во дворе Lexus RX300.

Георгий Двали, Тбилиси