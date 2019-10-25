Балкон на месяц

Затянувшийся экономический кризис вкупе с продолжающимся падением обеспеченности населения вернул на московский рынок хорошо забытое старое — коммунальные квартиры, правда, в обновленном формате.

С 2014 года риэлторы стали замечать, что собственники ликвидного жилья, например в центе города, предпочитали сдавать его, перебираясь при этом в другую арендную квартиру — на окраине и подешевле.

Но теперь сдавать собственное единственное жилье готовы уже не только владельцы дорогой недвижимости в центре, но и жители менее престижных районов, зачастую не меняя собственное место жительства.

Сейчас как минимум три четверти предложений аренды комнат предполагают проживание вместе с собственниками, и этот тренд усиливается, подтверждают в агентстве «Инком-Недвижимость». Речь при этом может идти о совершенно курьезных предложениях. «Сдам спальное место в комнате на длительный срок» — подобные предложения сейчас легко найти на крупных сайтах объявлений. Иногда речь идет о неожиданных вариантах: потенциальным квартирантам предлагается жить даже не в спальной комнате, а на остекленной лоджии в летние месяцы или занимать диван на кухне, когда похолодает.

Спрос на такие объекты есть: по крайней мере риэлторы рассказывают, что с соответствующими запросами к ним активно обращаются арендаторы. Ничего удивительного: возможности снять отдельное жилье у них становится все меньше. По данным «Авито Недвижимость», аренда однушки в столице (без коммуналки, с учетом Новой Москвы) сейчас обходится в среднем от 36 тыс. руб. в месяц — это на 6,4% больше, чем год назад.

Комнату можно найти в два-три раза дешевле, а балкон — и подавно.

Несмотря на триумфальное возвращение коммуналок на арендный рынок, говорить о распространении их как постоянного формата для жизни пока не приходится. Сверхбюджетную недвижимость, которую многие жители Москвы теперь готовы снимать, они по-прежнему не готовы приобретать. Число сделок с комнатами сокращается, констатируют консультанты.

От потребности в них избавил активно развиваемый девелоперами формат крохотных апартаментов: в Москве можно найти варианты площадью от 15 кв. м, а иногда даже от 11 кв. м. Разница между таким предложением и комнатой небольшая: и те, и другие можно найти за 2,5–3,5 млн руб. Продать собственные апартаменты при необходимости значительно проще, чем часть общей квартиры. Реализация комнаты по действующему законодательству требует от собственника получения согласия всех остальных жильцов, то есть их отказ от права приоритетного выкупа недвижимости. Хотя, судя по наметившемуся тренду на переориентацию арендаторов на этот формат, вполне возможно, что скоро комната в квартире станет более выгодным арендным бизнесом, чем отдельное жилье.