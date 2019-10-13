Аренда сбавила в цене

В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики. Хотя консультанты ждут, что наиболее заметный рост цен переместится в сторону трехкомнатных квартир: дополнительный спрос на них обеспечивают молодые семьи, лишившиеся возможности купить собственное жилье.
Средняя стоимость аренды жилья в октябре в некоторых городах начала заметно снижаться, следует из данных аналитиков ЦИАН. Согласно их подсчетам, из 15 исследуемых городов-миллионников устойчивый рост цен продемонстрировали только шесть, в остальных девяти речь идет об обратной динамике. Заметнее всего, на 6%, стоимость аренды однокомнатной квартиры опустилась в Казани (до 15,6 тыс. руб. в месяц) и Челябинске (до 11,3 тыс. руб.). Сразу на 11% подешевели двухкомнатные квартиры в Омске (до 16,1 тыс. руб.) и на 10% — в Екатеринбурге (до 29,4 тыс. руб.).
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что фактически это значит, что в октябре многие собственники начали выводить на рынок объявления с заявленной стоимостью на 1–1,5 тыс. руб. ниже, чем месяц назад.
«Фиксируемый последние месяцы рост цен на аренду происходил на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения, как следствие — квартиры медленно сдаются, и многие собственники предпочли снизить ставки, получив взамен более предсказуемые сроки экспозиции»,— поясняет эксперт.
Но в долгосрочной перспективе рост цен на аренду недвижимости продолжается. Согласно оценкам «Авито Недвижимость», сейчас снять однокомнатную квартиру в России стоит в среднем 16,05 тыс. руб. в месяц. Показатель на 1,3% выше уровня сентября и на 2,4% превышает значение октября прошлого года. Аналитики компании более консервативны в оценках и говорят пока лишь о замедлении подорожания жилья. Наиболее отчетливо, согласно данным «Авито Недвижимость», за последний месяц стоимость однокомнатной квартиры снизилась в Саратове — на 2,15%, до 11,6 тыс. руб. в месяц. Аналитики компании ждут, что постепенная стагнация ставок продолжится как минимум до конца октября.
Квартиры в октябре, по данным аналитиков, здесь подорожали в среднем на 1–3%. В Москве, согласно данным ЦИАН, однокомнатное жилье сейчас стоит в среднем 38,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатное — 52 тыс. руб. Относительно сентября каждый из этих показателей увеличился на 3%. Хотя в «Авито Недвижимость» уже отмечают даже незначительное падение цен — на 0,42% в месяц за среднюю однушку, до 36,7 тыс. руб. в месяц. Показатель при этом по-прежнему превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 6,4%. В Санкт-Петербурге, как следует из расчетов аналитиков, однокомнатные квартиры сейчас сдаются в среднем за 24,7 тыс. руб. Это на 5% дороже, чем месяц назад, и на 11% выше оценки прошлого года.
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.
Аналитики «Мира квартир» указывают, что наиболее заметная динамика роста стоимости аренды в среднем по России в ближайшей перспективе будет концентрироваться в сегменте трехкомнатных квартир, которые традиционно пользовались невысоким спросом. Этот тренд хорошо прослеживается по итогам третьего квартала года.
Согласно оценкам «Мира квартир», за период июль—сентябрь относительно апреля—июня однокомнатные квартиры в среднем по России подорожали на 3,7%, двухкомнатные — на 4,7%, трехкомнатные — на 7,3%. Гендиректор портала Павел Луценко связывает это со снижением доступности жилья: многие семьи, планирующие купить квартиру, теперь не могут ее себе позволить, они вынуждены продолжать снимать жилье и в некоторых случаях принимают решение о расширении занимаемой площади.
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