Макгрегор вернется в UFC 18 января

Ирландский боец Конор Макгрегор согласовал дату проведения следующего боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он пройдет 18 января в Лас-Вегасе. В марте 2019 года Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры.

«Бой будет 18 января в Лас-Вегасе, я согласовал эту дату. Я уже знаю оппонента, но я не буду говорить о нем, потому что UFC опять его поменяют»,— сказал он во время пресс-конференции в Москве сегодня, 24 октября.

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В прошлом году на турнире UFC 229 Конор Макгрегор уступил в поединке россиянину Хабибу Нурмагомедову. Из-за драки после поединка между членами команд бойцов Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Макгрегора на полгода, а Нурмагомедова — на девять месяцев.

На сегодняшней пресс-конференции Конор Макгрегор заявил, что реванша с Хабибом Нурмагомедовым не избежать. Он хочет провести этот бой в Москве.

Подробнее о бое 2018 года — в публикациях “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов вышел за рамки поединка» и «Хабиб Нурмагомедов задушил Конора Макгрегора».