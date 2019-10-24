Дебиторку Геленджик-банка по цене более 189 млн рублей выставили на публичные торги

На торги в виде публичного предложения выставлены земельный участок, а также уступки требований по кредитным обязательствам ПАО «Геленджик-банк». Всего на аукционе планируется реализовать 22 лота общей начальной стоимостью более 189 млн руб., говорится в сообщении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Наиболее дорогими лотами является уступка требований по кредитным обязательствам ООО «Афоня и партнеры» (100,55 млн руб.) и ЗАО «СТПС Инжиниринг» (64,86 млн руб.). Кроме того, планируется реализовать земельный участок в поселке Знаменский Пашковского сельского округа Краснодара общей площадью 698 кв. м для ИЖС по начальной цене 3,67 млн руб.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Геленджик-банк был признан банкротом 18 сентября 2015 года решением Арбитражного суда Краснодарского края. Основанием для судебного решения стало заявление Южного ГУ ЦБ РФ. Из материалов дела известно, что на момент решения суда кредиторская задолженность Геленджик-банка составляла 927,8 млн руб. При этом стоимость активов банка равнялась 861,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко