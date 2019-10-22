Имущество Геленджик-банка на сумму 105 млн рублей не смогли продать на торгах

Российский аукционный дом, проводивший торги по поручению Агентства по страхованию вкладов, сообщил о несостоявшихся торгах по реализации имущества ПАО «Геленджик-Банк» на общую сумму почти 105 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

На открытые торги были выставлены пять лотов. В частности: земельный участок площадью 698 кв. м в Пашковском сельском округе на землях населенных пунктов за 3,7 млн руб., а также дебиторская задолженность к ООО «Афоня и партнеры» (100,5 млн руб.), ООО «Неон» (516,6 тыс. руб.), ООО «Неон» (71 тыс. руб.) и двум частным лицам на сумму 161,6 тыс. руб.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Геленджик-банк был признан банкротом 18 сентября 2015 года решением Арбитражного суда Краснодарского края. Основанием для судебного решения стало заявление Южного ГУ ЦБ РФ. Из материалов дела известно, что на момент решения суда кредиторская задолженность Геленджик-банка составляла 927,8 млн руб. При этом стоимость активов банка равнялась 861,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко