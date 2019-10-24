ТПП России предложила внедрять лучшие практики лидеров рейтинга Doing Business

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает создать рабочую группу для анализа лучших практик стран—лидеров рейтинга Doing Business Всемирного банка, сообщил ТАСС председатель организации Сергей Катырин. В этом году Россия заняла в нем 28-е место, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.

Глава ТПП предложил привлечь в рабочую группу представителей органов государственной власти и ведущих объединений предпринимателей. Цель рабочей группы — проанализировать лучшие практики по каждому из показателей рейтинга и попробовать их перенять.

«Определенный эффект от принимаемых сегодня мер по улучшению делового климата мы уже видим, в частности, значительное продвижение в рейтинге обеспечила реализация "дорожных карт" национальной предпринимательской инициативы»,— прокомментировал показатели России в рейтинге этого года господин Катырин.

Напомним, в рейтинге Doing Business 2019 года первые три места заняли Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. Россия расположилась между Австрией и Японией, опередив, в частности, Китай (31-е место), Израиль (35-е). В прошлом году Россия занимала 31-е место, годом ранее — 35-е.

Подробнее об итогах рейтинга и месте в нем России — в материале “Ъ” «Подъем с перезадержкой».