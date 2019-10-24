Ахмеда Билалова могут депортировать к уголовному делу

Бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» депортируют из США. Ахмеда Билалова задержали во вторник утром в его квартире в Майами за нарушение визового режима. Как пояснила представитель иммиграционной службы США Тэмми Спайсер, он въехал в страну на временной основе, но не покинул ее в срок и теперь ждет выдворения. В России на Билалова заведено уголовное дело. Еще в 2013 год его обвинили в махинациях при строительстве спортивных объектов для Олимпиады в Сочи. Каковы шансы Ахмеда Билалова оказаться на родине? И что ждет его в России? Разбирался Владислав Викторов.

Первыми о задержании Ахмеда Билалова сообщили журналисты американской газеты The Miami Herald. Это произошло в доме бизнесмена в Майами, где тот находился вместе с супругой и новорожденным ребенком. С чем связано задержание, стало известно лишь в среду вечером, когда американские власти пояснили: Билалов нарушил визовый режим и теперь готовится к депортации. Хотя изначально были слухи, что арест связан с запросом российских властей, которые еще в 2013 году объявили Билалова в международный розыск. Но информация не подтвердилась, рассказал корреспондент телеканала RTVI в Нью-Йорке Денис Чередов: «Билалов прилетел в Майами в мае 2016 года. В принципе, если у него была туристическая виза, то он имел право находиться в США ровно полгода. Источники рассказали, что в мае МВД России направило в США запрос по делу Билалова, когда в Москве узнали, что он проживает в США. Противоречивые данные поступают».

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Ахмед Билалов уехал из России после того, как на него и его брата Магомеда завели уголовное дело о мошенничестве. Они вместе контролировали компанию, которая отвечала за строительство комплекса трамплинов к Олимпиаде в Сочи. Работы должны были завершить еще в 2011 году, но этого не произошло. Представители Билалова винили во всем власти, которые потребовали достроить дополнительную дорогу к объекту. В итоге сроки сдвинулись, а цена проекта увеличилась с 4 до 8 млрд. Но Владимира Путина это не убедило. Когда он приехал осматривать объект, то публично сделал Билалову замечание.

После этого инцидента Ахмеда Билалова уволили с поста вице-президента Олимпийского комитета России, и он уехал из страны. Но здесь у него осталось немало родственных связей. Например, бывшие владельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, которые арестованы по делу о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб.,— это двоюродные братья Билалова. Да и в целом он был близок ко многим высокопоставленным лицам, поэтому в России у него есть шанс избежать срока, говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Ресурс Магомедова уже выдоен по полной — порт, зерновые мощности. Но есть активы, которые формально не находились под контролем Магомедова, но который контролировал группы так называемых дагестанских предпринимателей. В обмен на отказ от уголовного преследования в России он решит сдать какие-то схемы и каких-то людей».

Но пока Ахмед Билалов находится под арестом и ждет, когда начнется процедура депортации. И решать, отправлять его в Россию или нет, будет американский суд. По мнению руководителя юридической практики Grace Consulting Екатерины Орловой, шанс остаться в США у Билалова есть, хотя и призрачный: «Это зависит от того, какой тип визы у него был — либо инвестиционная, либо обычная миграционная. В первом случае ему необходимо доказать, что на территории Штатов в течение последнего финансового года он осуществлял активную бизнес-деятельность — проводил одну или две трансакции в год.

Если же у него возникли проблемы с миграционной визой, депортация гарантирована практически на 100%».

В истории с задержанием Ахмеда Билалова пока остается много вопросов. Например, когда российские журналисты поинтересовались у представителя американской имиграционно-таможенной службы, когда именно бизнесмен должен был выехать из страны, он не ответил, сославшись на необходимость обеспечить секретность всей операции.

В российском посольстве заявили, что узнали о задержании Ахмеда Билалова из СМИ и никаких извещений от местных властей не получали. Дипмиссия направила запрос в Госдеп США, но до сих пор не получила ответа.