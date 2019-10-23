Чем известен Ахмед Билалов

23 октября СМИ сообщили, что во Флориде был задержан экс-глава совета директоров госкомпании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Билалов Ахмед Гаджиевич родился 19 ноября 1970 года в селе Обода в Дагестане, аварец. Окончил Государственную академию управления (ныне Государственный университет управления, 1994) и Дипломатическую академию МИД РФ (2005). Кандидат политических наук, тема диссертации — «Основы стратегии защиты национальных интересов РФ в Каспийском регионе».

В 1992–1994 годах работал экономистом, начальником кредитного отдела Ленинградского регионального банка экономической стабилизации «Ленрегионбанк». В 1994–1996 годах — заместитель гендиректора, гендиректор АО «Интерфинанс», помогавшего ВЭБу реструктурировать долги бывшего СССР. В 1996 году вошел в совет директоров банка «Диамант», который контролировали его двоюродные братья владельцы группы «Сумма» Магомед и Зиявудин Магомедовы. Одновременно занимался нефтетрейдингом, среди его партнеров был Сулейман Керимов. В 1997 году учредил нефтетрейдерское ЗАО «Компания "Север"», заняв в нем пост председателя совета директоров, был членом совета директоров Собинбанка.

В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму по спискам движения «Единство» и партии «Единая Россия». В декабре 2007 года по списку «Единой России» был избран депутатом заксобрания Краснодарского края, стал вице-спикером. В декабре 2009 года избран вице-президентом Олимпийского комитета России, в июне 2010 года стал членом наблюдательного совета оргкомитета «Сочи-2014». В декабре 2010 года назначен председателем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК). С марта 2011 года по июнь 2013 года занимал должность президента Ассоциации гольфа России. С октября 2011 года по ноябрь 2012 года был сенатором от Краснодарского края.

В феврале 2013 года был уволен с постов вице-президента ОКР и главы КСК после критики Владимира Путина из-за срыва графика строительства олимпийских объектов в Сочи. В апреле того же года Генпрокуратура объявила, что Ахмед Билалов и его брат Магомед стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве олимпийских объектов, после чего они эмигрировали в Лондон. В июле того же года братьям было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в ОАО «Красная поляна» с ущербом более 45 млн руб., Ахмед был зампредом совета директоров компании, Магомед — главой совета директоров. Братьев Билаловых объявили в международный розыск.