«Ситимобил» рассчитывает, что оборот компании в декабре составит 3 млрд рублей

Агрегатор такси «Ситимобил» нарастил число поездок в сентябре на 260% год к году, следует из неаудированной отчетности по МСФО Mail.ru Group (владеет 22,69% в сервисе). «Ситимобил» рассчитывает, что в декабре ежемесячный оборот компании достигнет 3 млрд руб.

В течение года «Ситимобил» запустился в Самаре, Тольятти, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Саратове. Ежедневно через сервис совершается около 300 тыс. поездок, утверждается в отчетности.

«Ситимобил» войдет в планируемое СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды. Для внесения сервиса в периметр сделки Mail.ru Group намеревается консолидировать не менее 75% «Ситимобил».

О создании СП — в материале “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».

Дмитрий Шестоперов