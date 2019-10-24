Развлекательные каналы получат из бюджета более 7 млрд рублей

Правительство планирует выделить развлекательным телеканалам две субсидии в размере 1,1 млрд руб. и 6,1 млрд руб., это следует из поправок в закон о федеральном бюджете. На них обратил внимание РБК.

Напомним, Минкомсвязь подготовила поправки в закон о СМИ, которые расширяют получение субсидий из бюджета развлекательными телеканалами. Речь идет о каналах второго мультиплекса — СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас» — и вещании в небольших населенных пунктах.

Телеканалы могут получить господдержку в рамках программы «Информационное общество». Ранее сообщалось, что деньги на предоставление из бюджета субсидий развлекательным телеканалам могут выделить в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».