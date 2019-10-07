«Ведомости»: Минфин нашел источник господдержки для развлекательных телеканалов

Деньги на предоставление из бюджета субсидий развлекательным телеканалам могут выделить в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщают источники газеты «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо главы Минфина Антона Силуанова. По словам собеседников издания, против этой идеи выступает куратор «Цифровой экономики» вице-премьер Максим Акимов. Какую конкретно сумму могут получить телеканалы, пока не известно.

Как уточняют источники «Ведомостей», «Цифровая экономика» может стать источником платежей в 2019 году, а вот вопрос о финансировании телеканалов в 2020–2021 годах еще обсуждается. Представитель господина Акимова никак не прокомментировал эту информацию, в Минфине от комментариев отказались.

Предоставить господдержку развлекательным каналам предложила Минкомсвязь. Речь идет о каналах второго мультиплекса — СТС, «Домашнем», ТНТ, ТВ3, «Пятнице», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезде», «Мире» и «Спас» — и вещании в небольших населенных пунктах. Идея расширить предоставление помощи связана с тем, что вещание в небольших городах «является существенным экономическим обременением», так как распространение сигнала там убыточно. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин еще в начале года говорил, что региональные телеканалы не готовы к вещанию в формате цифрового мультиплекса.