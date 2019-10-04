Минкомсвязь предложила предоставить господдержку развлекательным каналам

Минкомсвязь подготовила поправки в закон о СМИ, которые расширяют получение субсидий из бюджета развлекательными телеканалами. На документ, опубликованный на портале проектов нормативных и правовых актов, обратил внимание РБК.

Речь идет о каналах второго мультиплекса — СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас» — и вещании в небольших населенных пунктах. Решение расширить предоставление помощи связано с тем, что вещание в небольших городах для них «является существенным экономическим обременением», так как распространение сигнала там убыточно.

Сейчас такую помощь получают телеканалы первого мультиплекса — «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и ОТР.

В начале года сообщалось, что региональные телеканалы не готовы к вещанию в формате цифрового мультиплекса. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. До этого Минкомсвязь предложила создать для региональных телеканалов, которые не могут войти в сетку вещания цифрового ТВ, так называемый третий мультиплекс.

Предполагается, что оплачивать услуги по вещанию Российской телевизионной и радиовещательной сети телеканалы должны будут сами.