Контроль-надзор на расстоянии

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел вчера совещание по внедрению дистанционного контроля в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД). Пока речь шла лишь о системе мониторинга опасных промышленных объектов, которую сейчас тестирует Ростехнадзор. Однако в Белом доме не исключают, что подобная система может быть распространена и на другие виды надзора.

Предметом совещания стало внедрение системы удаленного мониторинга состояния опасных объектов, которую Ростехнадзор тестирует совместно с Ростехом. Пилотные проекты с 2016 года реализуются СИБУРом, ЛУКОЙЛом, СУЭК, «Газпромом» и «Газпром нефтью». Система позволяет в онлайн-режиме выявлять нарушения технологических процессов и прогнозировать возможные аварии (см. “Ъ” от 11 июля).

Отметим, что опыт использования удаленного контроля у отдельных ведомств уже есть, в первую очередь речь идет о ФНС (налоговый мониторинг). Как отметил вчера на совещании Дмитрий Медведев, имеющийся опыт позволит сместить акцент с наказания на профилактику, что соответствует принципам реформы КНД. В дальнейшем механизмы дистанционного контроля могут быть перенесены на другие виды надзора — например, на экологический и санитарный.

Самой сложной задачей, по словам Дмитрия Медведева, станет подготовка изменений в законодательство, закрепляющих использование дистанционных технологий. Сейчас правительство завершает работу над двумя базовыми законопроектами, которые станут основой реформы КНД — об обязательных требованиях и о государственном и муниципальном контроле (см. “Ъ” от 19 июня).

Помимо экспериментов с дистанционным мониторингом, Ростехнадзор готовится к внедрению системы «Электронный инспектор», которая позволит промпредприятиям загружать всю обязательную документацию в электронном виде в информационную систему надзорного ведомства, рассказал его глава Алексей Алешин. Сейчас 70% времени любой проверки занимает изучение документов, система же способна автоматически сравнивать полученную информацию с эталонами и выявлять нарушения. При этом у эксплуатирующей организации появится возможность в постоянном режиме осуществлять самопроверку и исправлять нарушения, не дожидаясь прихода инспектора, отметил господин Алешин. По его словам, техническое решение уже готово и в ближайшее время будет протестировано на двух опасных объектах — однако полноценный запуск может быть осуществлен в течение полугода после завершения мероприятий в рамках «регуляторной гильотины».

Отметим, что Ростехнадзор получил одобрение вице-премьера Максима Акимова на создание собственной цифровой платформы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» — при этом ведомство настаивает на необходимости модернизации собственной ИТ-инфраструктуры. Большинство компьютеров и оборудования в распоряжении Ростехнадзора — старше пяти лет, а в проекте бюджета средств на это не предусмотрено, пожаловался главе правительства Алексей Алешин. Третьим условием для внедрения дистанционного контроля должна стать технологическая готовность предприятий. В Ростехнадзоре уверяют, что больших затрат от поднадзорных не потребуется: программно-аппаратный комплекс будет подключаться к действующей системе управления предприятием.

Бизнес смотрит на это скептичнее. По словам председателя правления СИБУРа Дмитрия Конова, пилотный проект можно считать успешным. «Теперь нам надо понять, можем ли мы достичь правильного баланса между тем, что мы тратим на установку этой системы, и эффектом, который мы получаем для себя»,— отметил он. Глава компании также посетовал, что регулирование не успевает за теми возможностями, которые цифровизация дает бизнесу для повышения его эффективности. Один из таких вопросов — внедрение электронных форм в сфере охраны труда. Например, перевод в электронный вид нарядов-допусков способен сэкономить миллионы человеко-часов.

Надежда Краснушкина