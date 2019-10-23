В Госдуме обсудят запрет вейпов и электронных сигарет в общественных местах

В Госдуме рассмотрят инициативу депутатов от «Единой России» приравнять электронные сигареты к обычным. Это приведет к запрету на их использование общественных местах.

Поправки будут внесены в законопроект 2017 года о возможности устанавливать специальные кабины для курения в аэропортах. Законопроект вносил Сергей Боярский, поправки о приравнивании вейпов к сигаретам кроме него предложили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и депутат Андрей Исаев.

«В случае их принятия, IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и т. д. нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака»,— написал господин Боярский в Instagram.

Против разрешения устанавливать кабины для курения в аэропортах, в частности выступал Минздрав. По версии ведомства, такие меры будут способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний. По мнению Сергея Боярского, против законопроекта выступили «псевдозащитники здорового образа жизни».

«Когда мы принимали в первом чтении... от псевдозащитников здорового образа жизни (читай — лживых лоббистов напрасных пластырей, спреев и жвачек с никотином) посыпались огульные обвинения меня и коллег в защите интересов табачных компаний»,— написал депутат.

Ранее ограничение на вейпы предложили установить сенаторы. Законопроект одобрили в правительстве. В Минздраве не исключают полного запрета электронных сигарет в России на фоне смертей от вейпов в США.

Вредны ли вейпы для здоровья — в материале “Ъ Наука” «Российские вейперы могут выдохнуть».