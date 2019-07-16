Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов

Правительство дало положительный отзыв на законопроект об ограничении использования кальянов и о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним. В рамках инициативы предлагается ввести понятие «электронное курительное изделие». Все подобные устройства, как считают авторы проекта закона, «относятся к вредной и опасной продукции».

Разработчиками инициативы стали несколько сенаторов, в числе которых был глава комитета Совета федерации по соцполитике Валерий Рязанский, сообщает «Интерфакс». Под «электронным курительным изделием» будут подразумеваться устройства, «продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, а также устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака». Разработка проекта закона была обусловлена ростом популярности вейпов и кальянов среди детей и молодежи, уточняют авторы инициативы.

Законопроектом предлагается:

запретить продажу вейпов несовершеннолетним;

запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов;

запретить использование электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях и в помещениях (по аналогии с ограничениями, действующими для курящих табак);

выделить специально оборудованные места для потребления электронных курительных изделий;

запретить демонстрацию электронных курительных изделий несовершеннолетним, в том числе в теле- и видеофильмах, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах.

Правительство поддержало инициативу, но представило ряд замечаний. В частности, для мест, предназначенных для курения вейпов и кальянов, нужно «установить усиленные требования, исключающие возможность проникновения в смежные помещения веществ, выделяемых в процессе потребления указанной продукции». Также требуется доработать финансово-экономическое обоснование к законопроекту.

Помимо этого правительство предложило предусмотреть поправки в КоАП РФ об усилении ответственности индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. При этом, как отмечают власти, принятие проекта закона потребует внесения изменений в Трудовой кодекс, закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», закон «О рекламе».

Это уже не первый проект закона, касающийся употребления вейпов и кальянов. В мае Мосгордума направила в федеральный парламент законопроект, регулирующий оборот «устройств, имитирующих курение табака». К ним депутаты отнесли системы нагревания табака, вейпы и кальяны: их использование в общественных местах предлагается ограничить и продавать только совершеннолетним.

Подробности — в публикации “Ъ” «Мосгордума требует не греть и не парить».