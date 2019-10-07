Минздрав допустил запрет вейпов в России в ближайшие два-три года

В России могут запретить вейпы, если подтвердится, что их курение может привести к смерти, заявил «Интерфаксу» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов. Запрет вейпов стал обсуждаться на фоне разгоревшегося в США скандала вокруг электронных сигарет: число жертв курения вейпов достигло 18, более 1 тыс. госпитализированы.

По словам представителя Минздрава, в России вейпы могут запретить в ближайшие два-три года. Как пояснил господин Киселев-Романов, «нужно накопить доказательную базу» и подтвердить, что смерти в США не связаны с «лоббированием чьих-то интересов».

«Мы бы с удовольствием (запретили вейпы.— “Ъ”). Но пока есть поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам»,— добавил Алексей Киселев-Романов.

Точные причины болезни вейперов в США до сих пор не установлены. Значительная часть пострадавших — это мужчины в возрасте до 35 лет. В числе симптомов, выявленных у 1080 американцев,— кашель, головная боль тошнота, лихорадка и потеря веса. Эксперты выяснили, что ни одно вещество в составе смесей не связывает всех пациентов, но в большинстве они курили не обычную жидкость, а добавляли тетрагидроканнабинол, который содержится в конопле.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «К вейпам примешивают заболевания».