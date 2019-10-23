«Россия 1» отрицает отмену передачи Малахова о прорыве дамб в Красноярском крае

Телеканал «Россия 1» снял с эфира передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир» о прорыве дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли 17 человек, сообщило местное издание NGS24.ru. По их данным, программа успела выйти на Дальнем Востоке и в Сибири, а после этого ее «сняли по звонку», и жители остальной России смотрели передачу о женщине, которая выпала из окна. «Россия 1» отмену передачи отрицает.

Издание нашло фрагменты передачи в соцсетях и выяснило, что во время программы поднимались различные проблемы. Например, во время трагедии не было связи, а холдинг «Сибзолото» в первые часы продолжал набирать сотрудников и замалчивал трагедию. Также ведущий Андрей Малахов зачитывал результаты исследования проб реки Сейбы, которые показали «катастрофическое содержание ртути, что может свидетельствовать о кустарном способе добыче золота». Результаты исследования комментировал геолог Станислав Завацки. Позднее он сообщил «Открытым медиа», что его слова вряд ли могли стать причиной отмены эфира: «Я сказал буквально три предложения, когда Малахов подошел ко мне сам с вопросом и с микрофоном. По технической части мне выступить не дали».

Представители «России 1» заявили, что передачу о трагедии в Красноярском крае первоначально планировали показать только Сибири и на Дальнем Востоке. «Показ в остальных регионах изначально не предполагался, что не является редкостью для этой программы»,— сообщили RNS в пресс-службе. В программе передач всех регионов сейчас заявлена тема программы «Выпала из окна: полицейского обвиняют в смерти жены».

Напомним, ночью 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим», жертвами трагедии стали 17 человек. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По нему на два месяца арестовали гендиректора золотодобывающего предприятия Максима Ковалькова, начальника и мастера горного участка Андрея Еганова и Евгения Александрова.

Подробнее о трагедии — в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку».