Правительство одобрило возвращение пива на стадионы

Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв. В документе говорится, что при должной организации это «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей», что показал чемпионат мира по футболу 2018 года (тогда запрет был временно отменен).

Авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Они предлагают разрешить продажу пива на футбольных матчах предприятиям, которые заключили договор с организаторами. Деньги, полученные от заключения соглашений, депутаты предложили направить на финансирование спорта. Документ пока не проходил первое чтение.

О продаже пива на других спортивных мероприятиях в законопроекте речь не идет. «Если есть у кого-то желание распространить этот законопроект на другие виды спорта, то пожалуйста, для этого есть второе чтение. Мы ждем первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре»,— рассказал господин Лебедев.

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на стадионах и в фан-зонах в период ЧМ-2018. После этого президент Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива во время спортивных мероприятия. Его поддержал министр спорта Павел Колобков, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин и Минфин. Против идеи выступили Минздрав, вице-премьер Татьяна Голикова и комитет Госдумы по спорту.

Об аргументах сторонников и противниках продажи пива на стадионы читайте в материале “Ъ FM” «К просмотру матчей на стадионах доливают пиво».