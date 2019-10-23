Долю ВТБ в ангольской «дочке» продадут ее менеджменту

ВТБ снизит с 50,1% до 40% свою долю в ангольской «дочке» Banco VTB Africa S.A., сообщил президент банка Андрей Костин на форуме «Россия—Африка». Приобрести долю намерен менеджмент банка. Сделку планируют совершить до конца 2019 года.

«Мы хотим в ангольском банке сократить свою долю до 40%, долю наших ангольских партнеров тоже до 40%, 20% продать менеджменту… Они были готовы и 100% банка купить, но я решил, что нам нужно остаться в Анголе. Да и им, наверное, будет небесполезно. Поэтому такую форму нашли, достаточную для мотивации»,— сказал господин Костин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, пакета акций достаточно, чтобы влиять на основные решения.

Глава ВТБ назвал ангольскую дочку «очень эффективной». По его мнению, это заслуга менеджмента, в связи с чем его необходимо более активно мотивировать.

Ранее “Ъ” сообщал, что покупателем доли может стать бывший топ-менеджер банка Леонид Ранчинский. Причиной продажи акций могли стать санкционные риски — банк находится под секторальными санкциями США.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «VTB Africa подобрали покупателя».