Ледокол «Виктор Черномырдин» вернулся в Петербург после завершения испытаний

Судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» завершил морской этап заводских ходовых и государственных испытаний дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин». Судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки, сообщили на «Адмиралтейских верфях».

В ходе проведенных испытаний все технические характеристики неатомного ледокола подтверждены. Системы ручного и автоматического управления судном, системы навигации и связи, а также радиолокационные станции работали в штатном режиме. В соответствии с госконтрактом, ледовые испытания в арктических морях «Виктор Черномырдин» пройдет уже после передачи заказчику — в марте-апреле 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Объединенная судостроительная корпорация рассматривает три различных варианта компенсации дополнительных затрат на строительство ледокола «Виктор Черномырдин». Напомним, что убыток при его создании, по некоторым данным, может составить 4 млрд рублей.