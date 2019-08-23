ОСК обсуждает три варианта компенсации допзатрат на строительство ледокола «Виктор Черномырдин»

АО «Объединенная судостроительная корпорация» рассматривает три различных варианта компенсации дополнительных затрат на строительство ледокола «Виктор Черномырдин». Об этом со ссылкой на генерального директора ОСК Алексея Рахманова в пятницу, 23 августа, сообщает «Интерфакс».

По словам господина Рахманова, в первую очередь обсуждается возможность продолжения дискуссии с заказчиком — ФГУП «Росморпорт» — о пересмотре цены строящегося судна. Вторым сценарием глава ОСК назвал оптимизацию оставшихся затрат. Еще одним вариантом является возможность решить этот вопрос через реструктуризацию Балтийского завода (верфь, на которой строится «Виктор Черномырдин» — “Ъ-СПб”) или иную форму участия холдинговой структуры в случае если убытки окажутся значительными. При этом Алексей Рахманов опроверг появившуюся в СМИ информацию об удорожании судна до 12 млрд рублей, обозначив его фактическую стоимость в 7-7,5 млрд руб.

Напомним, ранее сообщалось, что убыток при строительстве ледокола «Виктор Черномырдин» может составить 4 млрд руб.