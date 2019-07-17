«Ведомости» узнали о подорожании строительства ледокола «Виктор Черномырдин» до 12 млрд рублей

Стоимость строительства ледокола «Виктор Черномырдин» выросла до 12 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, убыток из этой суммы составляет 4 млрд руб.

Контракт на строительство ледокола был подписан в 2011 году. Тогда его стоимость составляла 7,95 млрд руб. В 2017 году Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила еще 700 млн руб. для покрытия убытков от девальвации рубля.

«12 млрд руб.— это желание ОСК, но насчитать можно и больше, ведь судно еще строится»,— сообщил источник газеты, близкий к Минтрансу. Представитель ОСК отметил, что фактические затраты превышают стоимость контракта по нескольким причинам. «Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована»,— сказал он.

Гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев заявил, что стоимость контракта не менялась. Об этом же рассказал представитель Минпромторга.

Контракт на строительство самого мощного в мире дизель-электрического ледокола (25 МВт) «Виктор Черномырдин» для ФГУП «Росморпорт» был заключен Балтзаводом (входит в ОСК) и Росморречфлотом в 2011 году. Сдача ЛК-25 была запланирована на конец 2015 года, в 2017 году срок был сдвинут на сентябрь 2018-го. Летом 2017 года ледокол передали на Адмиралтейские верфи. Его ходовые испытания начнутся в августе 2019 года.

Напомним, в ноябре прошлого года на ледоколе «Виктор Черномырдин» из-за нарушения в ходе строительных работ произошел пожар. Повреждения получили обшивка, оборудование, проводка. Ущерб был оценен в 150 млн руб.

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