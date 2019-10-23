Воронежский «Факел» разгромно проиграл «Спартаку-2»

В 19-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» на выезде разгромного уступил московскому «Спартаку-2» – 7:2. Уже на пятой минуте нападающий хозяев Нимели Сильванус открыл счет, на шестой полузащитник Солтмурад Бакаев удвоил преимущество. Уже Нимели Сильванус оформил хет-трик, забив на 14-й и 25-й минутах. Солтмурад Бакаев достиг смог повторить достижение коллеги к середине второго тайма: второй свой гол он оформил на 36-й минуте, а третий на 64-й. Нападающий «Факела» Руслан Корян отличился 45-й минуте, реализовав пенальти, а полузащитник Илья Мазуров смог забить второй мяч на 77-й минуте. Точку в матче на 80-й минуте поставил полузащитник «Спартака» Максим Глушенков,

Куда менее богатым на голы выдался матч красноярского «Енисея» против курского «Аванграда». Выступавшие на выезде куряне повели благодаря голу нападающего Артема Федчука на 4-й минуте. Однако удержать преимущество гости не смогли – полузащитник «Енисея» Михаил Комков сравнял счет на 48-й минуте. До конца матча никто из соперников не смог больше забить, так что команды разошлись ничьей – 1:1.

О том, кто и почему возглавил воронежский клуб, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Факел" в руки».

Александр Прытков