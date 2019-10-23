Спровоцировавшего массовую гибель пчел предпринимателя оштрафовали в Удмуртии

Предпринимателя оштрафовали за массовую гибель пчел в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Можгинского районного суда.

Установлено, что в июне 2019 года индивидуальный предприниматель при обработке полей пестицидами и ядохимикатами не обеспечил соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также не выполнил санитарно-гигиенические мероприятия.

«В результате чего произошла массовая гибель пчел в одном из муниципальных образований Алнашского района»,— говорится в сообщении пресс-службы районного суда.

Индивидуального предпринимателя признали виновным по ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и оштрафовали.

Отметим, ранее Малопургинский райсуд признал ООО «Восток-Агро» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил», которое также привело к гибели пчел.

Напомним, ранее в Удмуртии зафиксировали массовую гибель пчел. В качестве предполагаемой причины называлась обработка ядохимикатами полей рапса. Владельцы пасек говорили, что обработка рапса проводилась без предупреждения.