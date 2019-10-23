Вместимость «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов составит более 60 тыс. зрителей

Вместимость стадиона «Газпром Арена» в Петербурге к финалу Лиги чемпионов – 2020/21 будет увеличена до 60 с лишним тысяч зрителей. Для этого планируется переделать конструкцию временных трибун, использовавшихся во время ЧМ-2018, придав им признаки стационарных, как того требуют требования УЕФА. Об этом журналистам заявил генеральный директор петербургской арены Владимир Литвинов.

«Для финала Лиги чемпионов доведем коммерческую вместимость стадиона до максимальной — это чуть больше 60 тысяч зрителей. Это устраивает УЕФА. Будем использовать все возможности для увеличения количества мест. Еще придется расширять трибуну прессы»,— цитирует господина Литвинова РИА Новости.

Напомним, что решение провести финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году на «Газпром Арене» в Петербурге было принято на заседании исполкома УЕФА в сентябре. Позже появилась информация, что финиш чемпионата России сезона 2020/2021 из-за этого «Зенит» может провести на выезде.