Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

25 сентября, среда
На петербургском стадионе на Крестовском острове будет проведен финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году. Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Любляне.
Напомним, что Российский футбольный союз подал заявку на проведение финального матча в феврале. Конкурентом Петербурга был немецкий Мюнхен. Он получил право провести финальный матч Лиги чемпионов в 2022 году.
Добавим, что в 2020 году в Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы по футболу.
?? Ближайшие 4 финала #ЛигаЧемпионов:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 сентября 2019 г.
?? 2020: "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул, Турция
?? 2021: "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург, Россия
?? 2022: "Арена Мюнхен", Мюнхен, Германия
?? 2023: "Уэмбли", Лондон, Англия pic.twitter.com/4NMH8YFd8d