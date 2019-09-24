Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

На петербургском стадионе на Крестовском острове будет проведен финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году. Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Любляне.

Напомним, что Российский футбольный союз подал заявку на проведение финального матча в феврале. Конкурентом Петербурга был немецкий Мюнхен. Он получил право провести финальный матч Лиги чемпионов в 2022 году.

Добавим, что в 2020 году в Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы по футболу.