Санкт-Петербург дорос до Лиги чемпионов

Санкт-Петербург получил право стать хозяином одного из самых востребованных и престижных событий в мировом спорте. В 2021 году в этом городе пройдет финал футбольной Лиги чемпионов. Россия всего один раз принимала решающую игру главного еврокубка. В 2008 году матч, в котором «Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Челси», состоялся на московском стадионе «Лужники».

Вчера Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на заседании исполкома в Любляне определил список хозяев нескольких финалов еврокубков, включая хозяев трех финалов следующих розыгрышей Лиги чемпионов — самого дорогого с точки зрения стоящих на кону призовых (это сумма, превышающая €2 млрд) и популярного из них (совокупная телевизионная аудитория финальных игр в последние годы составляет около 300 млн человек). В 2022 году финал пройдет в Мюнхене на Allianz Arena, в 2023-м — в Лондоне на Wembley. А решающий матч 2021 года UEFA отдал Санкт-Петербургу. Российский футбольный союз (РФС) заявку на него подал в феврале.

Это очень заметное событие для России. До сих пор ей всего один раз удалось завоевать право провести финал Лиги чемпионов. 21 мая 2008 года в нем на московском стадионе «Лужники» встретились английский «Манчестер Юнайтед» и «Челси». После ничьей — 1:1 — в основное и дополнительное время верх в серии пенальти взял манчестерский клуб. Любопытно, что Москва выиграла право принять тот финал также благодаря заседанию исполкома в Любляне — в октябре 2006 года. В «Лужниках» за ним наблюдали, по официальным данным, более 67 тыс. человек. А данные по поводу того, какую долю аудитории составили английские фаны, разнятся. Клубы утверждали, что реализовали все 42 тыс. выделенных для них билетов. Но некоторые источники полагают, что почти половина из них досталась россиянам, а значительную часть британских фанов отпугнули высокие цены на перелет и проживание в Москве.

Президент РФС Александр Дюков, комментируя решение UEFA на сайте структуры, отметил, что «в последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира», а Санкт-Петербург «имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня». С утверждением господина Дюкова, давшего понять, что он считает выбор головной континентальной футбольной структуры абсолютно логичным, действительно, трудно спорить. К началу розыгрыша Лиги чемпионов, которым будет увенчан второй отечественный финал, и Россия, и конкретно Санкт-Петербург, действительно, уже будут иметь громадный — и чрезвычайно свежий — опыт проведения топовых международных футбольных матчей. Летом 2017 года на «Газпром Арене» прошли четыре матча Кубка конфедераций, в том числе финальный (в нем сборная Германии одолела сборную Чили), а летом 2018-го — семь встреч в рамках чемпионата мира, чья организация получила высокую оценку от Международной федерации футбола (FIFA). Летом же 2020 года этот стадион будет задействован во втором по популярности и масштабу футбольном турнире для сборных, за которые отвечает уже UEFA. Речь о чемпионате Европы. Он будет особенным с точки зрения формата, поскольку матчи состязаний впервые поделены между 12 странами. Россия вошла в этот список, а представлять ее будет именно Санкт-Петербург. Он примет в общей сложности четыре матча — три на групповой стадии и один из четвертьфиналов.

UEFA, объясняя критерии, применяющиеся при выборе городов—хозяев финалов, подчеркивал ранее, что учитывает различные факторы: потенциальный спрос на билеты, развитость транспортной и гостиничной инфраструктуры. В своем выступлении после окончания заседания исполкома президент организации Александр Чеферин уверенно заявил, что Санкт-Петербург, как и Мюнхен с Лондоном, соответствует всем критериям. «Это большие интересные города, доступные для болельщиков и с красивыми стадионами»,— сказал он.

Алексей Доспехов